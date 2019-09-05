Палата общин парламента Британии отсрочила Brexit до 31 января

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Теперь законопроект должна рассмотреть Палата лордов

Палата общин Великобритании одобрила законопроект, обязывающий правительство отсрочить выход Соединенного Королевства из состава Евросоюза (Brexit), намеченный на 31 октября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Нормативный акт о переносе Brexit поддержали 327 парламентариев, против высказались 299.

Далее документ должна рассмотреть палата лордов.

Отмечается, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскритиковал принятие законопроекта и заявил, что 15 октября должны быть проведены внеочередные выборы.

5 сентября законопроект передадут на одобрение в Палату лордов. Если члены Верхней палаты внесут в документ свои поправки, нужно будет их одобрение Палатой общин.

Напомним, ранее в этот же день, 4 сентября, члены британской Палаты общин поддержали во втором чтении законопроект, который блокирует выход страны из Европейского союза 31 октября без соглашения. За законопроект проголосовали 329 депутатов, против были 300.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что, если парламентарии проголосуют за остановку переговоров и вынудят в очередной раз отсрочить Brexit, придется провести досрочные выборы.