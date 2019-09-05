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Палата общин парламента Британии отсрочила Brexit до 31 января

Новости » Политика    05.09.2019 - 02:20
Палата общин парламента Британии отсрочила Brexit до 31 января
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Теперь законопроект должна рассмотреть Палата лордов

Палата общин Великобритании одобрила законопроект, обязывающий правительство отсрочить выход Соединенного Королевства из состава Евросоюза (Brexit), намеченный на 31 октября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Нормативный акт о переносе Brexit поддержали 327 парламентариев, против высказались 299.

Далее документ должна рассмотреть палата лордов.

Отмечается, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскритиковал принятие законопроекта и заявил, что 15 октября должны быть проведены внеочередные выборы.

5 сентября законопроект передадут на одобрение в Палату лордов. Если члены Верхней палаты внесут в документ свои поправки, нужно будет их одобрение Палатой общин.

Напомним, ранее в этот же день, 4 сентября, члены британской Палаты общин поддержали во втором чтении законопроект, который блокирует выход страны из Европейского союза 31 октября без соглашения. За законопроект проголосовали 329 депутатов, против были 300.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что, если парламентарии проголосуют за остановку переговоров и вынудят в очередной раз отсрочить Brexit, придется провести досрочные выборы.

Парламент Британии поддержал законопроект о блокировании Brexit без соглашения Джонсон назвал дату внеочередных парламентских выборов
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