В правительстве анонсировали обновление руководства "Укравтодора" в областях

Премьер-министр Алексей Гончарук анонсировал обновление руководства "Укравтодора" в областях. Об этом он заявил в программе "Право на власть" на 1+1.

По его словам, сейчас в областях нет прозрачных тендеров и конкуреции для бизнесменов.

"Наша задача запустить экономику. Это означает, чтобы появились подрядчики, реальная конкуренция. А в подавляющем большинстве областей ее нет потому что нет прозрачных тендеров. Есть ресурс, но бороться за него честно - невозможно. Там очень много проблем. Поэтому я призываю новых руководителей "Укравтодора" и "Укртранспбезпеки" максимально быстро обновить руководящий состав в областях. Я убежден, что люди, которые работали там до сих пор в подавляющем своем большинстве - или представляли интересы "смотрящих" или закрывали на это глаза", - заявил Гончарук.

По его словам, после этого будут проведены тендеры для предприятий, которые будут принимать участие в анонсированном правительством крупном строительстве дорог.

"Правительство Гончарука попытается не вмешиваться оперативно в честные и прозрачные тендеры, которые будут организованы "Укравтодором". Мы знаем, что до сих пор практика, к сожалению, заключалась в том, что в каждой области был какой-то смотрящий, который что-то решал, котором носили "откаты"...Мы со всеми случаями сейчас работаем..", - добавил он

Гончарук убежден, что кадровая политика, которая будет внедряться следующие пару месяцев, качественно изменит стоимость дорог для украинца как на этапе строительства так и на этапе эксплуатации.

Напомним, 19 ноября был официально представлен новый глава "Укравтодора", которым стал народный депутат от "Слуги народа" Александр Кубраков.

Ранее Гончарук назвал первоочередные задачи "Укравтодора" на следующий год - это борьба с коррупцией и масштабное обновление дорожного покрытия в стране.