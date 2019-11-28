В уряді анонсували оновлення керівництва "Укравтодору" в областях 

Премєр-міністр Олексій Гончарук анонсував оновлення керівництва "Укравтодору" в областях. Про це він заявив в програмі "Право на владу" на 1+1.

За його словами, наразі в областях немає прозорих тендерів та конкуреції для бізнесменів.

"Наше завдання запустити економіку. Це означає, щоб зявились підрядники, реальна конкуренція. А в переважній більшості областей її немає тому що немає прозорих тендерів. Є ресурс, але змагатись за нього чесно - неможливо. Там дуже багато проблем. Тому я закликаю нових керівників "Укравтодору" і "Укртранспбезпеки" максимально швидко оновити керівний склад в областях. Я переконаний, що люди, які працювали там досі в переважній своїй більшості - або представляли інтереси "смотрящих" або закривали на це очі", - заявив Гончарук.

За його словами, після цього будуть проведені тендери для підприємств, які будуть брати участь у анонсованому урядом великому будівництві доріг.

"Уряд Гончарука спробує не втручатися оперативно в чесні та прозорі тендери, які будуть організовані "Укравтодором". Ми знаємо, що досі практика, нажаль, полягала в тому, що в кожній області був якийсь смотрящій, який щось вирішував, якому носили "відкати"...Ми з усіма випадками зараз працюємо..", - додав він

Гончарук переконаний, що кадрова політика, яка буде впроваджуватись наступні пару місяців, якісно змінить вартість доріг для українця як на етапі будівництва так, і на етапі експлуатації.

Нагадаємо, 19 листопада був офіційно представлений новий глава "Укравтодору", яким став народний депутат від "Слуги народу" Олександр Кубраков.

Раніше Гончарук назвав першочергові задачі "Укравтодору" на наступний рік - це боротьба з корупцією і масштабне оновлення дорожнього покриття у країні.