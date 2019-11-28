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В Кабмине подтвердили отказ от ямочных ремонтов дорог с 2020

Новости » Политика     28.11.2019 - 14:48
В Кабмине подтвердили отказ от ямочных ремонтов дорог с 2020
Фото: Владислав Криклий (РБК-Украина)

"Укравтодор" отказывается от ямочного ремонта

В Украине с 2020 года полностью откажутся от практики ямочного ремонта дорог. Об этом в интервью "УНИАН" заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

По его словам, "Укравтодор" планирует придерживаться идеи отказа от ямочных ремонтов.

"Кстати, "Укравтодор" от нее начал отказываться еще при господине Новаке (бывший и. о. главы "Укравтодора", - ред.). Они поняли, что не очень готовы. С другой стороны, на ямках значительно легче "резать" ресурсы, чем на капитальном ремонте дорог. Ведь трудно проверить, какая яма была отремонтирована", - отметил Криклий.

Напомним, ранее сообщалось, что в бюджете-2020 на строительство и ремонт дорог заложено 73,7 млрд гривен. Как отмечают в правительстве, в следующем году запланирован ремонт 4 тыс. км дорог.

По словам Криклия, правительство будет использовать Дорожный фонд значительно эффективнее.

"Я не хочу, что мы говорили, о каких-то номинальных цифрах. Я хочу, чтобы граждане могли чувствовать, что дороги действительно строятся. Мы совместно с "Укравтодором" за следующий год должны построить более 4 тысяч километров дорог государственного и территориального значения. Я публично даю это обещание", - заявил Криклий.

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Новости Украины УкравтодордорогиВладислав Криклий
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