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Представлен новый глава "Укравтодора"

Новости » Общество     19.11.2019 - 13:57
Представлен новый глава "Укравтодора"
Фото: Александр Кубраков (РБК-Украина)

Кубраков официально стал руководителем "Укравтодора"

Сегодня, 19 ноября, был официально представлен новый глава "Укравтодора", которым стал народный депутат от "Слуги народа" Александр Кубраков. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, на прошлой неделе стало известно, что Кубраков стал победителем конкурса на главу "Укравтодора".

О нем известно, что он с 2014 года работал советником киевского мэра Виталия Кличко по вопросам IT и технологий. Также был экспертом Офиса эффективного регулирования (BRDO), который возглавлял нынешний премьер-министр Алексей Гончарук.

Напомним, в конце сентября правительство уволило предыдущего главу "Укравтодора" Славомира Новака. До этого он подавал заявление и сказал, что уходит с должности из-за "нового предложения и личных планов".

Он также подчеркивал, что за три года дорожная отрасль "была успешно реформирована". При этом министр инфраструктуры Владислав Криклий отмечал, что Новак был "наименее проблемным" из старой команды, которая занималась дорогами в Украине.

После этого правительство объявило конкурс и назначило временного руководителя "Укравтодора" - им стал Олег Федоренко, который до этого возглавлял Управление эксплуатации дорог в "Укравтодоре".

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