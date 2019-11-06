ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В правительстве анонсировали масштабные сокращения в Госстате

Новости » Политика     06.11.2019 - 09:18
В правительстве анонсировали масштабные сокращения в Госстате
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Планируется сократить почти 1800 постов

Кабинет министров Украины планирует сократить 1770 должностей в Государственной службе статистики. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета.

По словам Дубилета, правительство приняло решение сократить 1770 должностей в Госслужбе статистики на районном уровне. Часть функций районных подразделений будет передана на областной уровень.

"Мы проводим эту оптимизацию за счет сокращения подразделений районного уровня. С учетом того, что большинство отчетов, которые компании подают в Госстат, подаются в электронном виде, поддержка этих подразделений стала нецелесообразной", - написал министр.

Кроме того, правительство передаст в аренду или на приватизацию 281 объект недвижимости, которые сейчас находятся в распоряжении службы. Также в Кабмине хотят уменьшить количество отчетов, представляемых в Госстат, и упростить их.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявлял, что в проект государственного бюджета на 2020 год было заложено уменьшение расходов на финансирование государственных чиновников на 10%. Гончарук подчеркнул, что необходимые шаги для сокращения уже были просчитаны.

Как писало РБК-Украина, министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что в правительстве планируют сократить штат районных государственных администраций на 18449 позиций.

Кабмин ожидает роста экономики Украины в следующем году на уровне 2018-2019 Гончарук выступил против эмиссии гривны
Новости Украины Кабинет Министров УкраиныГосударственная служба статистикиСокращение
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь