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Гончарук анонсировал сокращение количества госслужащих на 10%

Новости » Политика     04.11.2019 - 23:39
Гончарук анонсировал сокращение количества госслужащих на 10%
Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Все необходимые шаги для этого правительство уже просчитало

Пожелания президента Украины Владимира Зеленского уменьшить расходы на финансирование государственных чиновников на 10% заложено в проекте государственного бюджета на следующий год. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире "Свобода слова" на ICTV.

По словам главы правительства, все необходимые шаги для этого уже просчитаны.

"Мы предполагаем, что в следующем году мы уменьшим на 10%, а то и больше процентов количество государственных служащих; количество функций сократятся еще на больший процент. Но главную экономию мы предусматриваем за счет IT-инструментов, то есть современных баз данных, которые позволят нам экономить время и иметь более точные данные", - заявил Гончарук.

РБК-Украина писало, что Кабинет министров утвердил предельную численность чиновников в областных государственных администрациях и районных администрациях. Больше всего работников РГА сократили в Киевской, Винницкой и Житомирской областях.

Напомним, министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что в Украине сократят штат районных государственных администраций на 18449 позиций.

Ранее Кабинет министров Украины перевел все выплаты чиновникам в безналичную форму.

Кабмин завтра представит госбюждет-2020 Кабмин перевел все выплаты чиновникам в безналичную форму
Новости Украины чиновникиАлексей Гончарук
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