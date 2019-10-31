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Из райгосадминистраций уволят около 19 тыс. человек

Новости » Политика     31.10.2019 - 10:28
Из райгосадминистраций уволят около 19 тыс. человек
Фото: Дмитрий Дубилет (РБК-Украина)

Ожидается, что такие кадровые решения помогут повысить эффективность работы государственных органов

В Украине сократят штат районных государственных администраций (РГА) на 18449 позиций. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета в Facebook.

Как сообщил Дубилет, такие кадровые решения помогут повысить эффективность работы государственных органов.

"Решение о сокращении было непростым, но необходимым. Мы существенно повысить эффективность работы государственных органов", -написал Дубилет.

Дубилет перечислил несколько принципов сокращения:

  • часть функций дублируются с объединенными территориальными общинами (ОТГ);
  • часть функций ликвидируют, поскольку они оказались устаревшими и неэффективными;
  • еще часть функций намерены перенести на более высокий уровень (ОГА, территориальные органы центральных органов власти или даже Киев);
  • также некоторые функции объединят.

Министр добавил, что сотрудников, которые попадут под сокращение, предупредят за 2 месяца, а также выплатят им все компенсационные расходы, в том числе за неиспользованные ежегодные отпуска.

Каждому госслужащему обещают найти новую работу. К этому процессу привлекли Профсоюзы, они будут работать с каждым госслужащим индивидуально.

"Поиск работы, проведение профессионального обучения, а также подготовка лиц к началу собственного бизнеса будут проводиться с привлечением широкого круга организаций - бизнеса, ОТГ, профильных ассоциаций и тому подобное. Для этого все сотрудники будут приглашены пройти профилирования", - написал министр.

Напомним, Кабинет министров Украины планирует до конца 2019 года реализовать законопроект об отмене обязательных трудовых книжек.

Также РБК-Украина сообщало, что Кабинет министров Украины планирует реформировать Государственную аудиторскую службу и сократить количество работников.

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