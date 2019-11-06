В уряді анонсували масштабні скорочення в Держстаті

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Планується скоротити майже 1800 посад

Кабінет міністрів України планує скоротити 1770 посад у Державній службі статистики. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міністра Кабінету міністрів Дмитра Дубілета.

За словами Дубілета, уряд ухвалив рішення скоротити 1770 посад у Держслужбі статистики на районному рівні. Чатина функцій районних підрозділів буде передана на обласний рівень.

"Ми проводимо цю оптимізацію за рахунок скорочення підрозділів районного рівня. З урахуванням того, що більшість звітів, які компанії подають у Держстат, подаються в електронному вигляді, підтримка цих підрозділів стала недоцільною", - написав міністр.

Крім того, уряд передасть в оренду або на приватизацію 281 об'єкт нерухомості, які зараз знаходяться в розпорядженні служби. Також в Кабміні хочуть зменшити кількість звітів, що подаються в Держстат, та спростити їх.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявляв, що в проект державного бюджету на 2020 рік було закладено зменшення витрат на фінансування державних чиновників на 10%. Гончарук наголосив, що необхідні кроки для скорочення вже були прораховані.

Як писало РБК-Україна, міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявив, що в уряді планують скоротити штат районних державних адміністрацій на 18449 позицій.