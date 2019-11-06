ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В уряді анонсували масштабні скорочення в Держстаті

Новини » Політика     06.11.2019 - 09:18
В уряді анонсували масштабні скорочення в Держстаті
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Планується скоротити майже 1800 посад

Кабінет міністрів України планує скоротити 1770 посад у Державній службі статистики. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міністра Кабінету міністрів Дмитра Дубілета.

За словами Дубілета, уряд ухвалив рішення скоротити 1770 посад у Держслужбі статистики на районному рівні. Чатина функцій районних підрозділів буде передана на обласний рівень.

"Ми проводимо цю оптимізацію за рахунок скорочення підрозділів районного рівня. З урахуванням того, що більшість звітів, які компанії подають у Держстат, подаються в електронному вигляді, підтримка цих підрозділів стала недоцільною", - написав міністр.

Крім того, уряд передасть в оренду або на приватизацію 281 об'єкт нерухомості, які зараз знаходяться в розпорядженні служби. Також в Кабміні хочуть зменшити кількість звітів, що подаються в Держстат, та спростити їх.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявляв, що в проект державного бюджету на 2020 рік було закладено зменшення витрат на фінансування державних чиновників на 10%. Гончарук наголосив, що необхідні кроки для скорочення вже були прораховані.

Як писало РБК-Україна, міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявив, що в уряді планують скоротити штат районних державних адміністрацій на 18449 позицій.

Кабмін очікує зростання економіки України в наступному році на рівні 2018-2019 Гончарук виступив проти емісії гривні
Новини України Кабінет Міністрів УкраїниДержавна служба статистикиСкорочення
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся