Чи можна їсти солодке натщесерце: що радять гастроентерологи

Ранковий круасан із кавою, шматочок торта чи цукерка, що завалялася з вечора - для багатьох це звичний початок дня. Але чи не шкідливо вживати солодке на голодний шлунок?

На це питання дає відповідь РБК-Україна , посилаючись на думку гастроентерологів.

Що відбувається з організмом, коли ви їсте солодке натщесерце?

Лікарі пояснюють, коли ви споживаєте солодке натщесерце, особливо продукти з високим вмістом швидких вуглеводів, запускається цілий каскад біохімічних реакцій, які можуть бути шкідливими для організму. Цукор дуже швидко всмоктується з порожнього шлунка в кров, викликаючи різкий підйом рівня глюкози. Організм реагує на це активним викидом інсуліну.

Підшлункова залоза, намагаючись впоратися з цим сплеском глюкози, змушена працювати в посиленому режимі, виробляючи велику кількість інсуліну. Регулярне таке навантаження з часом може призвести до її виснаження, розвитку інсулінорезистентності та, як наслідок, цукрового діабету 2 типу.

Після різкого викиду інсуліну рівень глюкози в крові так само різко падає, часто опускаючись нижче норми (гіпоглікемія). Це викликає відчуття голоду, слабкість, дратівливість, погіршення концентрації уваги та бажання знову з'їсти щось солодке, створюючи порочне коло "цукрових гойдалок".

Надлишок глюкози, яку організм не може використати відразу, перетворюється на жир і відкладається, сприяючи набору ваги та ожирінню, особливо в ділянці живота. Швидкі вуглеводи також можуть сприяти зростанню "поганих" бактерій у кишківнику, що призводить до дисбалансу мікрофлори, викликаючи здуття, газоутворення, дискомфорт та інші проблеми з травленням.

Що радять гастроентерологи?

Гастроентерологи одностайні у своїх рекомендаціях: уникайте вживання солодкого натщесерце. Коли ви їсте солодке на порожній шлунок, ви створюєте для організму штучний стрес.

Підшлункова залоза отримує ударну дозу роботи, і з часом це може призвести до її виснаження та серйозних метаболічних порушень. Це як постійно тиснути на газ до упору, не перемикаючи передачі.

Лікарі наголошують, що навіть якщо ви не маєте діагностованих проблем із травленням чи цукровим діабетом, регулярне вживання солодкого натщесерце – це шлях до їхнього розвитку.

За словами медиків, зараз спостерігається все більше молодих пацієнтів з інсулінорезистентністю та першими ознаками діабету, і часто однією з причин є саме хаотичне споживання швидких вуглеводів, особливо вранці.

Як починати свій день без солодкого?

Щоб забезпечити організму здоровий старт і уникнути негативних наслідків, гастроентерологи радять починати день зі склянки води. Чиста вода зранку "будить" травну систему, готуючи її до роботи; можна додати шматочок лимона. Ваш сніданок має бути поживним і збалансованим.

Віддайте перевагу складним вуглеводам та білкам: цільнозерновим кашам (вівсянка, гречка), яйцям, нежирному сиру, йогурту без цукру, овочам. Ці продукти забезпечать стабільний рівень енергії, тривале відчуття ситості і не викличуть різких стрибків глюкози.

Якщо ви любите солодке, краще додати фрукти до основного сніданку. Клітковина, що міститься у фруктах, уповільнить засвоєння цукру, запобігаючи різким стрибкам глюкози.

Наприклад, додайте ягоди чи шматочки яблука до вівсянки. Якщо вже дуже хочеться солодкого, з'їжте його як десерт після повноцінного прийому їжі. У цьому випадку основна їжа (білки, жири, клітковина) уповільнить всмоктування цукру, зменшуючи його негативний вплив на організм.