ua en ru
Вт, 08 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Правило питания "Хара Хачи Бу", которое поможет жить до 100 лет: как это работает

Вторник 08 июля 2025 11:17
UA EN RU
Правило питания "Хара Хачи Бу", которое поможет жить до 100 лет: как это работает Фото: Как питаются долгожители из "Голубых зон" (Unsplash)
Автор: Людмила Жукова

Что надо есть, чтобы дожить до 100 лет? Оказывается, что мы можем использовать правило "Хара Хачи Бу", которым руководствуются жители "Голубых зон", где люди живут дольше всего.

О правиле "80% сытости" рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Mirror.

Что известно о жителях "Голубых зон"?

Италия, Япония и Коста-Рика могут казаться очень разными на первый взгляд, но их объединяет удивительная общая черта. Эти страны могут похвастаться тремя из шести уникальных "Голубых зон" мира, где, по сообщениям, жители в 10 раз чаще доживают до 100 лет, чем где-либо в Соединенных Штатах.

Однако, не стоит отчаиваться, если вы не живете в этих очагах долголетия. Недавно был раскрыт потенциально революционный ключ к долгой жизни жителей - это практика, которая называется "правило 80%" или "Хара Хачи Бу" (Hara Hachi Bu).

Что такое "Хара Хачи Бу"?

Это диетическое правило особенно неблагоприятно для тех, кто привык есть три больших блюда ежедневно. Люди в "Голубых зонах" обычно имеют небольшой прием пищи позже днем, сознательно останавливаясь, когда чувствуют себя примерно на 80% сытыми, отсюда и название правила.

Говорят, что эта практика помогает предотвратить чувство "пищевой комы", которое может возникнуть после переедания, а также позволяет жителям оставаться активными в течение всего дня. Ее преимущественно практикуют жители Окинавы на одном из самых маленьких островов Японии, как отмечает исследователь "Голубых зон" Дэн Бюттнер.

"Секрет умеренного питания в долгосрочной перспективе заключается в подражании среды и привычек жителей Окинавы. Существует значительный разрыв в калориях между тем, когда американец говорит: "Я сыт", и когда окинавец говорит: "Я больше не голоден"", - рассказал эксперт.

Предыдущие исследования показывают, что они существуют в "дефиците калорий", потребляя только 1900 калорий вместо обычных 2000-2500, что связано с пониженным риском заболеваний, связанных со старением.

Эти взгляды подтверждает также терапевт Дебора Ли. Она сообщила, что меньше есть может даже помочь замедлить старение.

"Представьте, как будут выглядеть 80% вашей еды, и стремитесь оставить 20% несъеденными", - сказала она ранее.

Считается, что ограничение калорий замедляет процесс старения. Меньше еды снижает скорость метаболизма.

С меньшим количеством метаболических процессов происходит меньше окисления. Окислительный стресс, вероятно, лежит в основе развития многих хронических заболеваний, которые мы видим сегодня - сердечных заболеваний, рака, диабета 2 типа и деменции.

Доктор Ли предположила, что медленное употребление пищи может помочь придерживаться правила 80%. Исследования подтверждают эту теорию: исследование 2012 года показало, что медленное употребление пищи связано с увеличением удовольствия и меньшим чувством голода между приёмами пищи.

"Диетологи считают, что, глядя на свою тарелку, если вы едите осознанно, медленно и тщательно пережевываете каждый кусочек, вы можете чувствовать себя сытым, съев лишь 80% того, что есть на вашей тарелке", - резюмировала Дебора Ли.

Вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Здоровье Здоровое питание Здоровая еда
Новости
Получит ли Украина дополнительное вооружение от США: в Пентагоне дали ответ
Получит ли Украина дополнительное вооружение от США: в Пентагоне дали ответ
Аналитика
После удара по Ирану ему будет не до помощи России, – интервью посла Израиля Бродского
Ростислав Шаправский, Ульяна Безпалько После удара по Ирану ему будет не до помощи России, – интервью посла Израиля Бродского