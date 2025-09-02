Правила виїзду жінок-депутаток з України оновили: ДПСУ пояснила, коли запрацюють зміни

У Державній прикордонній службі пояснили, коли жінки-депутати місцевих рад зможуть виїжджати з України за оновленими правилами.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ДПСУ у Facebook.
У Державній прикордонній службі нагадали, що Кабінет міністрів України вніс зміни щодо правил перетинання державного кордону жінками-депутатами місцевих рад.
Уточнюється, що відтепер дія обмежень, передбачених пунктом 2-14 Правил перетинання державного кордону громадянами України (затверджених постановою КМУ №57 від 27 січня 1995 р.), не поширюється на жінок-депутатів місцевих рад.
Йдеться про правила перетину кордону під час надзвичайного або воєнного стану (на підставі відповідних рішень про службові відрядження).
Водночас виключення становлять ті депутатки, які є посадовими особами місцевого самоврядування.
Виходячи з вищесказаного, жінки, які є депутатами місцевих рад, можуть тепер виїжджати за кордон без обмежень.
Тим часом депутатки, які працюють в органах місцевого самоврядування, мають відповідні посадові повноваження (щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій) і отримують заробітну плату коштом місцевого бюджету - мають право перетинати державний кордон:
Водночас у ДПСУ наголосили, що пропуск зазначеної категорії осіб на виїзд України буде здійснюватися лише після оновлення відповідних баз даних - у спосіб і терміни, визначені Кабінетом міністрів України.
Варто зазначити, що уряд України рекомендував органам місцевого самоврядування передати Держприкордонслужбі актуальні списки таких осіб (вказавши їхні ПІБ, дату народження та посаду) "в триденний строк".
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні змінили правила перетину кордону для чоловіків віком 18-22 років.
Крім того, ми пояснювали, чи можуть під час мобілізації та дії воєнного стану в Україні виїжджати за кордон чоловіки з відстрочкою.
Читайте також, як Кабінет міністрів пропонує змінити покарання за втечу військовозобов'язаних за кордон.