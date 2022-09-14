Электронная очередь заработает на всех погранпереходах: в Кабмине назвали дату

Электронная очередь для грузовых автомобилей заработает на всех украинских пограничных переходах уже до конца 2022 года.

"В некоторых пунктах пропуска электронная очередь уже заработала в режиме накопления данных. Это экспериментальный режим, который необходим для того, чтобы накопить данные, сколько автомобилей проходит через границу в сутки. После этого до конца года электронная очередь будет работать на всех пунктах пропуска", - отметил премьер-министр.

Он также добавил, что перевозчики смогут в телефонном режиме или используя другие электронные средства коммуникации, записываться в очередь для прохождения таможенного контроля.