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Электронная очередь заработает на всех погранпереходах: в Кабмине назвали дату

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Киев, Среда 14 сентября 2022 16:41
Электронная очередь заработает на всех погранпереходах: в Кабмине назвали дату Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Акимова, Константин Широкун

Электронная очередь для грузовых автомобилей заработает на всех украинских пограничных переходах уже до конца 2022 года.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент РБК-Украина.

"В некоторых пунктах пропуска электронная очередь уже заработала в режиме накопления данных. Это экспериментальный режим, который необходим для того, чтобы накопить данные, сколько автомобилей проходит через границу в сутки. После этого до конца года электронная очередь будет работать на всех пунктах пропуска", - отметил премьер-министр.

Он также добавил, что перевозчики смогут в телефонном режиме или используя другие электронные средства коммуникации, записываться в очередь для прохождения таможенного контроля.

Ранее мы писали, что в октябре на украинских пограничных пунктах пропуска заработает сервис электронной очереди. На первом этапе будет запущен пилотный проект на одном из пунктов пропуска.

Также сообщалось, что Польша на одном из пограничных пунктов открыла отдельную полосу для пустых грузовиков. Этот шаг должен уменьшить очереди на выезд из Украины.

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Денис Шмыгаль
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