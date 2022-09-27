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Правила выезда мужчин из Украины обновили: что изменилось

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Київ, Вторник 27 сентября 2022 17:52
Правила выезда мужчин из Украины обновили: что изменилось Фото: правила выезда мужчин из Украины обновили (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Госпогранслужба обновила правила выезда мужчин из Украины. Изменения в основном касаются порядка пропуска через границу лиц, которые сопровождают людей с инвалидностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы Украины.

Новые правки утверждены постановлением Кабинета министров Украины от 10 сентября 2022 года, но вступили в действие только сегодня.

В частности, мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, которые сопровождают детей с инвалидностью, уже не ограничено количество пересечений границы. Ранее выезжать из страны разрешалось всего один раз в момент действия военного положения.

Кроме того, сопровождающие мужчины теперь могут выезжать за границу к лицам с инвалидностью, нуждающимся в постоянном уходе, детям с инвалидностью или определенным перечнем заболеваний, за которыми они ухаживают, даже если их дети находятся заграницей. Главное, чтобы дети состояли на консульском учете в украинском диппредставительстве.

При этом граждане Украины, подлежащие призыву во время мобилизации, обязаны вернуться из-за границы не позднее лиц, которых они сопровождали.

Напомним, что Кабинет министров разрешил выезд за границу морякам, но это будет возможно по согласованию территориального центра комплектования.

Также ранее мы писали, что в октябре на украинских пограничных пунктах пропуска заработает сервис электронной очереди. На первом этапе будет запущен пилотный проект на одном из пунктов пропуска.

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Государственная пограничная служба Вторжение России в Украину выезд за границу
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