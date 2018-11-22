Правила назначения субсидий одинаковы по всей территории Украины, - Минсоцполитики

Фото: Андрей Рева (РБК-Украина)

Нормы субсидий должны применяться всеми одинаково

Министр социальной политики Украины Андрей Рева прокомментировал случаи возможных неправомерных отказов в назначении субсидий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службе министерства.

Как отметил Рева, местные управления социальной защиты обязаны не только принимать решение о назначении или неназначении субсидии, но и предоставлять объяснения и консультации гражданам.

"Между Министерством социальной политики и управлениями соцзащиты на местах отсутствует вертикаль - эти управления подчинены непосредственно местным органам власти. Но министерство осуществляет нормативное регулирование, и когда принимается постановление Кабинета министров, то онj должна применяться всеми одинаково. При этом министерство предоставляет все нужные разъяснениz", - сказал министр.

Он также отметил, что вопрос о создании социального инспектората для возможности аудита работы и правомерности принятия решений местными управлениями социальной защиты уже долгое время не двигается, от чего страдают, в первую очередь, интересы граждан.

"Нормы законодательства должны применяться одинаково по всей территории Украины. Когда люди обращаются к нам, то мы видим, что эти нормы применяются не одинаково. И для того, чтобы обеспечить одинаковое применение законодательства, мы должны иметь определенные контролирующие функции по отношению к структурам, которые Министерству социальной политики непосредственно не подчиняются. Именно в этом заключается идея социального аудита. Но, к сожалению, соответствующий законопроект уже долгое время находится в профильном комитете и не движется", - заявил Рева.

Как сообщало РБК-Украина, в проекте государственного бюджета на 2019 год, который правительство подало в парламент на рассмотрение во втором чтении, предусмотрены расходы на жилищные субсидии в размере 55,095 млрд грн.

По сравнению с первым чтением эта сумма не изменилась. Но расходы разделены на две бюджетные программы. По первой программе местным бюджетам предоставляется субвенция на предоставление льгот и жилищных субсидий в сумме 35,095 млрд грн.

По другой программе Минсоцполитики получит 20 млрд грн на предоставление льгот и субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг в денежной форме.

Как сообщало РБК-Украина, Министерство социальной политики Украины в ближайшее время вынесет на рассмотрение Кабинета министров проект постановления об монетизации субсидий.