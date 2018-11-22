Правила призначення субсидій однакові по всій території України, - Мінсоцполітики

Фото : Андрій Рева (РБК-Україна)

Норми щодо субсидій повинні застосовуватись усіма однаково

Міністр соціальної політики України Андрій Рева прокоментував випадки можливих неправомірних відмов у призначенні субсидій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства.

Як зазначив Рева, місцеві управління соціального захисту зобов'язані не лише приймати рішення про призначення чи непризначення субсидії, але й надавати пояснення та консультації громадянам.

"Між Міністерством соціальної політики та управліннями соцзахисту на місцях відсутня вертикаль - ці управління підпорядковані безпосередньо місцевим органам влади. Але міністерство здійснює нормативне регулювання, і коли приймається постанова Кабінету міністрів, то вона повинна застосовуватись усіма однаково. При цьому міністерство надає усі потрібні роз'яснення", - сказав міністр.

Він також зазначив про те, що питання про створення соціального інспекторату для можливості аудиту роботи та правомірності прийняття рішень місцевими управліннями соціального захисту вже довгий час не рухається, від чого страждають, в першу чергу, інтереси громадян.

"Норми законодавства повинні застосовуватись однаково, по усій території України. Коли люди звертаються до нас, то ми бачимо, що ці норми застосовуються не однаково. І, для того щоби забезпечити однакове застосування законодавства, ми повинні мати певні контролюючі функції по відношенню до структур, які Міністерству соціальної політики безпосередньо не підпорядковуються. Саме в цьому полягає ідея соціального аудиту. Але, на жаль, відповідний законопроект уже довгий час знаходиться в профільному комітеті і не рухається", - заявив Рева.

Як повідомляло РБК-Україна, у проекті державного бюджету на 2019 рік, який уряд подав до парламенту на розгляд у другому читанні, передбачені видатки на житлові субсидії в розмірі 55,095 млрд грн.

У порівнянні з першим читанням ця сума не змінилася. Але видатки розділені на дві бюджетні програми. За першою програмою місцевим бюджетам надається субвенція на надання пільг та житлових субсидій у сумі 35,095 млрд грн.

За іншою програмою Мінсоцполітики отримає 20 млрд грн на надання пільг та субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі.

Як повідомляло РБК-Україна, Міністерство соціальної політики України найближчим часом винесе на розгляд Кабінету міністрів проект постанови щодо монетизації субсидій.