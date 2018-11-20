На субсидии в денежной форме в госбюджете-2019 предусмотрено 20 млрд гривен

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На поэтапную монетизацию субсидий в бюджете предусмотрели средства

В проекте государственного бюджета на 2019 год, который правительство подало в парламент на рассмотрение во втором чтении, предусмотрены расходы на жилищные субсидии в размере 55,095 млрд грн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона №9000.

По сравнению с первым чтением эта сумма не изменилась. Но расходы разделены на две бюджетные программы. По первой программе местным бюджетам предоставляется субвенция на предоставление льгот и жилищных субсидий в сумме 35,095 млрд грн

По другой программе Минсоцполитики получит 20 млрд грн на предоставление льгот и субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг в денежной форме.

Как сообщало РБК-Украина, Министерство социальной политики Украины в ближайшее время вынесет на рассмотрение Кабинета министров проект постановления о монетизации субсидий. Уже с января 2018 года вся сумма помощи для новых получателей субсидии будет поступать непосредственно на банковский счет субсидианта в государственном банке. Счет будет иметь специальный режим использования. То есть средства в первую очередь будут направляться на оплату услуг за потребленный газ, тепло, электроэнергию и воду.

Напомним, Кабинет министров подал в Верховную раду проект госбюджета-2019 для рассмотрения во втором чтении. Доходы проекта госбюджета на 2019 год предусмотрены в сумме 1 026,1 млрд грн, в том числе доходы общего фонда - 928,5 млрд грн и доходы специального фонда - 97,6 млрд грн. Расходы проекта госбюджета на 2019 год предусмотрены в сумме 1 112,1 млрд грн, в том числе расходы общего фонда - 1 005,7 млрд грн и расходы специального фонда - 106,3 млрд грн.

По сравнению с первым чтением доходы и расходы госбюджета увеличены на 17,7 млрд грн. Дефицит госбюджета запланирован на уровне 89,9 млрд грн.