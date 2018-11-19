В Минсоцполитики разъяснили механизм монетизации субсидий

Монетизация будет проходить в три этапа

Министерство социальной политики Украины в ближайшее время вынесет на рассмотрение Кабинета министров проект постановления о монетизации субсидий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.

Как отметили в министерстве, уже с января 2018 года вся сумма помощи для новых получателей субсидии будет поступать непосредственно на банковский счет субсидианта в государственном банке. Счет будет иметь специальный режим использования. То есть средства в первую очередь будут направляться на оплату услуг за потребленный газ, тепло, электроэнергию и воду.

"Если семья экономила, по результатам отопительного сезона остаток средств на счете она сможет использовать на свое усмотрение. Сумма сэкономленных денег зависит исключительно от семьи. Наибольшей она может быть у энергоэффективных, тех, кто имеет хорошо утепленный дом, счетчики и энергосберегающий котел", - подчеркнули в пресс-службе.

Минсоцполитики планирует монетизацию в три этапа.

С 1 января 2019 года "живые деньги" на банковский счет будут поступать тем, кто впервые обращается за помощью. То есть все те, кто будет подавать документы на субсидию в январе, уже будут получать деньги на оплату коммуналки на свой банковский счет.

С 1 мая 2019 года монетизация коснется тех, кто получает субсидию или льготу уже много лет, в том числе пользуется помощью в летний период. Это примерно 3 миллиона домохозяйств.

С 1 октября 2019 года заработает полномасштабная монетизация, когда каждый, кто получает жилищную субсидию или льготу, будет получать их наличными.

Напомним, субсидии для возмещения затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг в сентябре 2018 года получали 2617,2 тыс. домохозяйств. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что в этом отопительном сезоне могут получить субсидию около 7 миллионов семей.

Отметим, что ранее Министерство социальной политики Украины дало разъяснение, как будут начисляться субсидии после подорожания газа.