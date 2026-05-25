Правила кешбеку: за які товари повертають 15% вартості і як їх отримати

Українці можуть отримувати державний кешбек за купівлю товарів українського виробництва. Розмір виплати залежить від категорії товару й може сягати до 3000 грн на місяць.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ''Зроблено в Україні''.
Головне:
Програма ''Національний кешбек'' – це державна форма фінансової підтримки громадян за купівлю українських товарів. За покупки продукції вітчизняного виробництва українці можуть отримати повернення частини витрачених коштів.
Мінімальна сума кешбеку становить 2 грн на місяць, максимальна – 3000 грн.
Кешбек поширюється лише на товари українського виробництва, які беруть участь у програмі. Водночас він не діє на підакцизні товари, окрім окремих видів вина та медових напоїв без додавання спирту.
Щоб отримувати виплати, потрібно:
відкрити спеціальну картку ''Національний кешбек'' у банку-партнері;
визначити картки для оплати покупок та надати банку дозвіл на передачу інформації про транзакції;
встановити або оновити застосунок Дія та додати картку в розділі «Сервіси».
Серед банків-партнерів програми – ПриватБанк, Ощадбанк, monobank, Raiffeisen Bank, ПУМБ, Sense Bank та інші.
Повернення 5% передбачене за купівлю товарів у таких категоріях:
Підвищений кешбек у 15% нараховують за покупки у категоріях:
Інформацію про нарахований кешбек можна перевірити вже наступного дня у застосунку Дія.
Кошти за попередній місяць зараховують наприкінці наступного місяця на спеціальну картку ''Національний кешбек''.
Зняти гроші готівкою не можна. Водночас їх дозволено витратити на:
Використати накопичений кешбек можна до 30 червня 2026 року.