Правила кешбеку: за які товари повертають 15% вартості і як їх отримати

11:27 25.05.2026 Пн
3 хв
За які товари нараховують 5% і 15% кешбеку?
Анастасія Мацепа
Фото: українці можуть отримувати державний кешбек за купівлю товарів вітчизняного виробництва (Getty Images)

Українці можуть отримувати державний кешбек за купівлю товарів українського виробництва. Розмір виплати залежить від категорії товару й може сягати до 3000 грн на місяць.

Головне:

  • Держава повертає 5% або 15% від вартості українських товарів.
  • Максимальна сума кешбеку на місяць – 3000 грн.
  • Для участі потрібно відкрити спеціальну картку в банку-партнері.
  • Кешбек нараховують лише за товари виробників та магазинів-учасників програми.
  • Використати накопичені кошти можна до 30 червня 2026 року.

Що таке програма «Національний кешбек»

Програма ''Національний кешбек'' – це державна форма фінансової підтримки громадян за купівлю українських товарів. За покупки продукції вітчизняного виробництва українці можуть отримати повернення частини витрачених коштів.

Мінімальна сума кешбеку становить 2 грн на місяць, максимальна – 3000 грн.

Кешбек поширюється лише на товари українського виробництва, які беруть участь у програмі. Водночас він не діє на підакцизні товари, окрім окремих видів вина та медових напоїв без додавання спирту.

Як стати учасником програми

Щоб отримувати виплати, потрібно:

відкрити спеціальну картку ''Національний кешбек'' у банку-партнері;
визначити картки для оплати покупок та надати банку дозвіл на передачу інформації про транзакції;
встановити або оновити застосунок Дія та додати картку в розділі «Сервіси».

Серед банків-партнерів програми – ПриватБанк, Ощадбанк, monobank, Raiffeisen Bank, ПУМБ, Sense Bank та інші.

За які товари нараховують 5% кешбеку

Повернення 5% передбачене за купівлю товарів у таких категоріях:

  • м’ясо та м’ясні вироби;
  • молочні продукти;
  • овочі та фрукти;
  • риба та морепродукти;
  • хліб і свіжа випічка;
  • яйця;
  • напої;
  • бакалія;
  • автотовари;
  • аптечні товари;
  • товари для саду та городу.

За які покупки можна отримати 15%

Підвищений кешбек у 15% нараховують за покупки у категоріях:

  • електроніка та побутова техніка;
  • одяг і взуття;
  • книги та канцелярія;
  • товари для ремонту;
  • іграшки та дитячі товари;
  • товари для тварин;
  • побутова хімія;
  • косметика та засоби гігієни;
  • тверді й м’які сири;
  • макаронні вироби;
  • гречка;
  • вино.

Коли нараховують гроші та на що їх можна витратити

Інформацію про нарахований кешбек можна перевірити вже наступного дня у застосунку Дія.

Кошти за попередній місяць зараховують наприкінці наступного місяця на спеціальну картку ''Національний кешбек''.

Зняти гроші готівкою не можна. Водночас їх дозволено витратити на:

  • комунальні та поштові послуги;
  • благодійність і підтримку ЗСУ;
  • ліки та медичні вироби українського виробництва;
  • книги;
  • продукти харчування та інші товари, які беруть участь у програмі.

Використати накопичений кешбек можна до 30 червня 2026 року.

