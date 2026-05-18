ua en ru
Пн, 18 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

Гроші можуть "згоріти": користувачів "Національного кешбеку" попередили про дедлайн

17:10 18.05.2026 Пн
2 хв
Нарахування кешбеку за покупки, здійснені в травні, очікується в липні
aimg Анастасія Никончук
Гроші можуть "згоріти": користувачів "Національного кешбеку" попередили про дедлайн Фото: "Національний кешбек" (GettyImages)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Міністерство економіки України нагадало учасникам програми "Національний кешбек", що накопичені кошти необхідно витратити до 30 червня 2026 року включно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Мінекономіки.

Читайте також: Куди українці витрачають кешбек і як змінилися виплати: глава Мінекономіки розкрив деталі

У відомстві підкреслили, що сама програма продовжить діяти у звичайному режимі.

Нарахування компенсації за купівлю українських товарів залишиться без змін, а виплати надходитимуть після 20 числа наступного місяця.

Коли надійдуть нові виплати

Кешбек за покупки, зроблені у квітні, українці отримають наприкінці травня. Ці кошти також необхідно використати до кінця червня.

Виплати за травневі покупки планують провести вже в липні. Далі нарахування відбуватимуться за стандартним графіком.

Який кешбек нараховують українцям

Учасники програми можуть отримати 5% або 15% компенсації за купівлю товарів українського виробництва.

Кешбек у розмірі 5% діє на продукти харчування, аптечні товари, автотовари, а також товари для саду та городу.

Компенсацію в 15% нараховують за купівлю одягу, взуття, техніки, іграшок, товарів для ремонту та хобі.

Також підвищений кешбек поширюється на окремі продукти харчування, зокрема сири, макарони, вівсяну та гречану крупу.

На що можна витратити кошти

Накопичені гроші дозволено використати для оплати комунальних і поштових послуг, купівлі українських продуктів, ліків, книг та іншої друкованої продукції.

Крім того, кошти можна спрямувати на благодійність і підтримку ЗСУ.

У Мінекономіки нагадали, що кешбек нараховують тільки в разі безготівкової оплати товарів, які беруть участь у програмі.

Нагадуємо, що Кабінет міністрів продовжив дію програми "Національний кешбек" ще на два роки. За даними уряду, за час роботи ініціативи більшість українців використовували отримані виплати переважно для оплати комунальних послуг.

Зазначимо, що учасникам програми "Національний кешбек" раніше рекомендували до 15 травня обрати банківську картку в застосунку "Дія" для зарахування накопичених виплат. Це було необхідно для коректного отримання коштів у системі.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Економіка України Національний кешбек
Новини
30 гривень за поїздку: у Києві хочуть кардинально переглянути тарифи на проїзд
30 гривень за поїздку: у Києві хочуть кардинально переглянути тарифи на проїзд
Аналітика
Заброньовані підприємства генерують 60% податків: інтерв’ю з Олексієм Соболевим
Ростислав Шаправський, Юрій Дощатов Заброньовані підприємства генерують 60% податків: інтерв’ю з Олексієм Соболевим