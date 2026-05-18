Гроші можуть "згоріти": користувачів "Національного кешбеку" попередили про дедлайн

Міністерство економіки України нагадало учасникам програми "Національний кешбек", що накопичені кошти необхідно витратити до 30 червня 2026 року включно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Мінекономіки.

У відомстві підкреслили, що сама програма продовжить діяти у звичайному режимі.

Нарахування компенсації за купівлю українських товарів залишиться без змін, а виплати надходитимуть після 20 числа наступного місяця.

Коли надійдуть нові виплати

Кешбек за покупки, зроблені у квітні, українці отримають наприкінці травня. Ці кошти також необхідно використати до кінця червня.

Виплати за травневі покупки планують провести вже в липні. Далі нарахування відбуватимуться за стандартним графіком.

Який кешбек нараховують українцям

Учасники програми можуть отримати 5% або 15% компенсації за купівлю товарів українського виробництва.

Кешбек у розмірі 5% діє на продукти харчування, аптечні товари, автотовари, а також товари для саду та городу.

Компенсацію в 15% нараховують за купівлю одягу, взуття, техніки, іграшок, товарів для ремонту та хобі.

Також підвищений кешбек поширюється на окремі продукти харчування, зокрема сири, макарони, вівсяну та гречану крупу.

На що можна витратити кошти

Накопичені гроші дозволено використати для оплати комунальних і поштових послуг, купівлі українських продуктів, ліків, книг та іншої друкованої продукції.

Крім того, кошти можна спрямувати на благодійність і підтримку ЗСУ.

У Мінекономіки нагадали, що кешбек нараховують тільки в разі безготівкової оплати товарів, які беруть участь у програмі.