Правила кэшбэка: за какие товары возвращают 15% стоимости и как их получить

Главное:

Государство возвращает 5% или 15% от стоимости украинских товаров.

Максимальная сумма кэшбэка в месяц - 3000 грн.

Для участия нужно открыть специальную карту в банке-партнере.

Кэшбек начисляют только за товары производителей и магазинов-участников программы.

Использовать накопленные средства можно до 30 июня 2026 года.

Что такое программа "Национальный кэшбек"

Программа ''Национальный кэшбек'' - это государственная форма финансовой поддержки граждан за покупку украинских товаров. За покупки продукции отечественного производства украинцы могут получить возврат части потраченных средств.

Минимальная сумма кэшбека составляет 2 грн в месяц, максимальная - 3000 грн.

Кэшбек распространяется только на товары украинского производства, которые участвуют в программе. В то же время он не действует на подакцизные товары, кроме отдельных видов вина и медовых напитков без добавления спирта.

Как стать участником программы

Чтобы получать выплаты, нужно:

открыть специальную карту ''Национальный кэшбек'' в банке-партнере;

определить карты для оплаты покупок и предоставить банку разрешение на передачу информации о транзакциях;

установить или обновить приложение Дія и добавить карту в разделе "Сервисы".

Среди банков-партнеров программы - ПриватБанк, Ощадбанк, monobank, Raiffeisen Bank, ПУМБ, Sense Bank и другие.

За какие товары начисляют 5% кэшбэка

Возврат 5% предусмотрен за покупку товаров в таких категориях:

мясо и мясные изделия;

молочные продукты;

овощи и фрукты;

рыба и морепродукты;

хлеб и свежая выпечка;

яйца;

напитки;

бакалея;

автотовары;

аптечные товары;

товары для сада и огорода.

За какие покупки можно получить 15%

Повышенный кэшбек в 15% начисляют за покупки в категориях:

электроника и бытовая техника;

одежда и обувь;

книги и канцелярия;

товары для ремонта;

игрушки и детские товары;

товары для животных;

бытовая химия;

косметика и средства гигиены;

твердые и мягкие сыры;

макаронные изделия;

гречка;

вино.

Когда начисляют деньги и на что их можно потратить

Информацию о начисленном кешбэке можно проверить уже на следующий день в приложении Дія.

Средства за предыдущий месяц зачисляют в конце следующего месяца на специальную карту ''Национальный кэшбек''.

Снять деньги наличными нельзя. В то же время их разрешено потратить на:

коммунальные и почтовые услуги;

благотворительность и поддержку ВСУ;

лекарства и медицинские изделия украинского производства;

книги;

продукты питания и другие товары, которые участвуют в программе.

Использовать накопленный кэшбэк можно до 30 июня 2026 года.