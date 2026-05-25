Правила кэшбэка: за какие товары возвращают 15% стоимости и как их получить

Украинцы могут получать государственный кэшбек за покупку товаров украинского производства. Размер выплаты зависит от категории товара и может достигать до 3000 грн в месяц.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ''Сделано в Украине''.
Программа ''Национальный кэшбек'' - это государственная форма финансовой поддержки граждан за покупку украинских товаров. За покупки продукции отечественного производства украинцы могут получить возврат части потраченных средств.
Минимальная сумма кэшбека составляет 2 грн в месяц, максимальная - 3000 грн.
Кэшбек распространяется только на товары украинского производства, которые участвуют в программе. В то же время он не действует на подакцизные товары, кроме отдельных видов вина и медовых напитков без добавления спирта.
Чтобы получать выплаты, нужно:
открыть специальную карту ''Национальный кэшбек'' в банке-партнере;
определить карты для оплаты покупок и предоставить банку разрешение на передачу информации о транзакциях;
установить или обновить приложение Дія и добавить карту в разделе "Сервисы".
Среди банков-партнеров программы - ПриватБанк, Ощадбанк, monobank, Raiffeisen Bank, ПУМБ, Sense Bank и другие.
Возврат 5% предусмотрен за покупку товаров в таких категориях:
Повышенный кэшбек в 15% начисляют за покупки в категориях:
Информацию о начисленном кешбэке можно проверить уже на следующий день в приложении Дія.
Средства за предыдущий месяц зачисляют в конце следующего месяца на специальную карту ''Национальный кэшбек''.
Снять деньги наличными нельзя. В то же время их разрешено потратить на:
Использовать накопленный кэшбэк можно до 30 июня 2026 года.