Праві чи ліві, націоналісти чи соціалісти: кого більше в Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинг " Українське суспільство " хвиля 2025 року Інституту соціології НАН України.

Серед респондентів лише 59,1% визначилися з ідеологією, решта 40,9% заявили, що не розуміються на цьому.

До умовного лівого блоку відносять себе 14,6% респондентів. Це комуністи чи соціалісти (4,8%) та соціал-демократи (9,8%).

До правих зараховують себе 31,9% опитаних. Серед них націоналістів - 17,8%, націонал-демократів - 14,1%.

Лібералами вважають себе 6,3% опитаних.



Польовий етап останнього дослідження тривав з 9 вересня по 8 жовтня 2025 року. Статистична похибка вибірки обсягом 1835 респондентів при довірчій імовірності 95% та дизайн ефекті 1,1 не перевищує 2,4%.