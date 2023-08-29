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Після початку війни серед українців різко зросла частка тих, хто вважає себе націоналістом

Україна, Вівторок 29 серпня 2023 12:50
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Після початку війни серед українців різко зросла частка тих, хто вважає себе націоналістом Фото: частка націоналістів зросла до 20% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В ідеологічному плані в Україні фіксується суттєвий "зсув у право". Частка "правих" респондентів перевищує кіількість "лівих" у три рази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС на замовлення Інституту соціології НАН України.

У червні 2023 року кількість респондентів, які назвали себе націоналістами, становить 18,8%. До широкомасштабного вторгнення розмір цієї групи фіксувався на рівні 3-4%. Крім того, націонал-демократом себе вважають 13,7% опитаних.

Сукупно кількість ідеологічних (за самовизначенням) респондентів склала близько 57%. Серед них співвідношення "лівих" до "правих" дорівнює орієнтовно 1 до 3. Соціалістом чи комуністом себе вважають 3,7% респондентів, соціал-демократом - 8,5%.

Найменшою групою є ліберали (6%). Водночас 43% респондентів заявили, що не розуміються на цьому.

Після початку війни серед українців різко зросла частка тих, хто вважає себе націоналістом

Польовий етап дослідження тривав з 17 до 27 червня 2023 року. Збір даних на замовлення Інституту соціології НАН України виконав Київський міжнародний інститут соціології. Результати опитування репрезентують доросле населення України, за виключенням АР Крим і тимчасово окупованих територій Донбасу. Статистична похибка вибірки обсягом 2004 респондентів при довірчій імовірності 95% становить 2,2%.

Нагадаємо, до війни, у червні 2021 року, найбільше (17,8%) респондентів заявляли, що національно-демократичний напрям найбільше відповідає їх переконанням. Національно-радикальний підтримали 1,5% опитаних.

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КМИС
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