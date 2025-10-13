Правые или левые, националисты или социалисты: кого больше в Украине

Среди украинцев преобладают сторонники правых политических течений. В то же время значительная часть респондентов не определилась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинг "Украинское общество " волна 2025 года Института социологии НАН Украины.

Среди респондентов только 59,1% определились с идеологией, остальные 40,9% заявили, что не разбираются в этом.

К условному левому блоку относят себя 14,6% респондентов. Это коммунисты или социалисты (4,8%) и социал-демократы (9,8%).

К правым причисляют себя 31,9% опрошенных. Среди них националистов - 17,8%, национал-демократов - 14,1%.

Либералами считают себя 6,3% опрошенных.



Полевой этап последнего исследования длился с 9 сентября по 8 октября 2025 года. Статистическая погрешность выборки объемом 1835 респондентов при доверительной вероятности 95% и дизайн эффекте 1,1 не превышает 2,4%.