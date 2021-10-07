От либералов до коммунистов: украинцы определились с идейно-политическими убеждениями

Национально-демократическое направление больше всего соответствует убеждениям украинцев. В июне 2021 года о поддержке этого идейно-политического направления заявили 17,8% респондентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материал Центра Разумкова "Украина: 30 лет на европейском пути".

С большим отрывом на втором месте - социал-демократическое направление (9,3%).

Далее следуют:

Экологическое ("зеленые") - 5,0%

Либеральное - 4,2%

Коммунистическое - 3,2%

Социалистическое - 3,1%

Политическое направление, которое включает идеи объединения Украины с Россией - 2,7%

Христианско-демократическое- 2,7%

Национально-радикальное - 1,5%

Национально-коммунистическое - 0,8%

Сумма вариантов ответа "другое", "ни одно", "я не ориентируюсь в политических течениях", "затрудняюсь ответить" набирает половину всех ответов.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 11 по 16 июня 2021 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95. Социологический опрос проведен в рамках исследовательского проекта "Украина: 30 лет на пути в Европу", финансируемого представительством Фонда Конрада Аденауэра в Украине.