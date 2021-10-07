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От либералов до коммунистов: украинцы определились с идейно-политическими убеждениями

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Украина, Четверг 07 октября 2021 14:55
От либералов до коммунистов: украинцы определились с идейно-политическими убеждениями Фото: Национально-демократическое направление - самое популярное в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национально-демократическое направление больше всего соответствует убеждениям украинцев. В июне 2021 года о поддержке этого идейно-политического направления заявили 17,8% респондентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материал Центра Разумкова "Украина: 30 лет на европейском пути".

С большим отрывом на втором месте - социал-демократическое направление (9,3%).

Далее следуют:

  • Экологическое ("зеленые") - 5,0%
  • Либеральное - 4,2%
  • Коммунистическое - 3,2%
  • Социалистическое - 3,1%
  • Политическое направление, которое включает идеи объединения Украины с Россией - 2,7%
  • Христианско-демократическое- 2,7%
  • Национально-радикальное - 1,5%
  • Национально-коммунистическое - 0,8%

От либералов до коммунистов: украинцы определились с идейно-политическими убеждениями

Сумма вариантов ответа "другое", "ни одно", "я не ориентируюсь в политических течениях", "затрудняюсь ответить" набирает половину всех ответов.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 11 по 16 июня 2021 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95. Социологический опрос проведен в рамках исследовательского проекта "Украина: 30 лет на пути в Европу", финансируемого представительством Фонда Конрада Аденауэра в Украине.

Напомним, по данным опроса, который проводился по заказу Института социологии НАН Украины, в сентябре 2018 года наиболее распространенной идентификацией среди украинцев была национально-демократическая (11,5%). Следующими по популярности оказались социал-демократическая (9,7%) и социалистическая (7,3%) идентификации.

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