Правда чи міф: 10 фактів про ведмедів, у які ми вірили з дитинства

Пульс 8 ударів на хвилину, чорна шкіра під прозорим хутром та раціон, що на 80% складається з ягід. Ви здивуєтеся, наскільки реальний ведмідь відрізняється від свого казкового образу.

РБК-Україна разом із фахівцями WWF-Україна зібрали 10 фактів, які доводять: те, що ми знали про ведмедів, часто виявляється лише поширеною помилкою.

Головне про ведмедів:

Секрет кольору: Хутро білого ведмедя насправді прозоре, а шкіра під ним - вугільно-чорна.

Хутро білого ведмедя насправді прозоре, а шкіра під ним - вугільно-чорна. Міф про лапу: Ведмеді не смокчуть лапу від голоду; вони облизують її через свербіж при оновленні шкіри.

Ведмеді не смокчуть лапу від голоду; вони облизують її через свербіж при оновленні шкіри. Швидкість атлета: Бурий ведмідь розганяється до 55 км/год - втекти від нього неможливо.

Бурий ведмідь розганяється до 55 км/год - втекти від нього неможливо. Режим енергозбереження: Під час зимового сну пульс тварини падає до 8 ударів на хвилину.

Під час зимового сну пульс тварини падає до 8 ударів на хвилину. Вегетаріанство в Карпатах: Раціон наших ведмедів на 80% складається з рослин (ягід та горіхів).

Раціон наших ведмедів на 80% складається з рослин (ягід та горіхів). Правило виживання: При зустрічі не можна прикидатися мертвим - краще відвернути увагу ведмедя своєю річчю (курткою чи рюкзаком).

Чи правда, що ведмеді люблять мед?

Так, це правда - мед справді є однією з улюблених ласощів ведмедя. Про це свідчить навіть сама назва тварини: слово "ведмідь" походить від давньослов’янських слів "мед" і "їсти" - тобто буквально означає "той, хто їсть мед".

Мед приваблює ведмедів своєю високою поживністю: це джерело швидкої енергії, яка допомагає накопичувати жир перед зимовою сплячкою.

Нюх у ведмедя настільки потужний, що він може відчути запах бджолиного розплоду чи свіжого меду за 8-9 км, а дзижчання бджіл чує за 5 км.

Гострий нюх легко може привести тварину як до диких бджіл, так і до пасік. Саме тому фахівці Всесвітнього фонду природи WWF-Україна радять заздалегідь подбати про захист господарств. Зокрема, ефективним і гуманним рішенням є встановлення електричних огорож (електропастухів), які відлякують тварину, не завдаючи їй шкоди.

Чи є білі ведмеді насправді білими?

Цікаво, що хутро білого ведмедя насправді не має білого пігменту. Його шерсть прозора і порожниста, а білою здається лише тому, що відбиває видиме світло. Водночас шкіра тварини має вугільно-чорний колір, що допомагає ефективно поглинати сонячне тепло й зігріватися в холодному кліматі.

Біле хутро допомагає тваринам маскуватися в навколишньому середовищі. У суворих умовах Арктики їхній окрас настільки ефективний, що інколи тварину важко відрізнити від снігового замету. Крім того, білі ведмеді мають товстий шар підшкірного жиру, який зберігає тепло під час плавання, а також густе подвійне хутро, що захищає їх від холодного арктичного повітря.

Загалом з латинської мови білий ведмідь перекладається як "морський" (Ursus maritimus). Саме тому він має перетинки між пальцями на лапах. Вони є важливою анатомічною особливістю, що допомагає тварині ефективно плавати. Крім того, ці перетинки допомагають ведмедю краще пересуватися по кризі та снігу, розподіляючи вагу тіла.

Чи смокчуть ведмеді лапу взимку від голоду?

Ні, це поширений міф. Ведмеді не смокчуть лапу через голод.

Насправді під час зимового сну на подушечках їхніх лап оновлюється шкіра, що може спричиняти свербіж. Щоб зменшити ці неприємні відчуття, тварина інстинктивно облизує лапи - саме це і стало основою для міфу.

До того ж ведмеді не впадають у справжню сплячку взимку. Їхній стан правильніше називати зимовим сном: у цей період вони зберігають чутливість і можуть прокинутися, а у разі небезпеки - навіть залишити барліг і шукати інше укриття.

Чи правда, що під час сплячки ведмідь не ходить у туалет по кілька місяців?

Так, це правда. Під час зимового сну ведмеді справді можуть не випорожнюватися протягом кількох місяців.

У цей період їхній організм переходить у режим економії: сповільнюється дихання і кровообіг, а пульс може знижуватися до приблизно 8 ударів на хвилину (у нормі - близько 40).

Ведмідь живе за рахунок жирових запасів, накопичених влітку й восени, і за зиму може втратити до 30-50% маси тіла.

Чи правда, що ведмеді - виключно м'ясоїдні тварини?

Ні, це міф. Можливо, ви будете здивовані, та у раціоні бурого ведмедя в межах Українських Карпат переважає рослинна їжа - близько 75-80%.

Ведмідь - всеїдна тварина. Зокрема ведмідь бурий охоче відвідує старі зруби з ягідниками, ласує буковими горішками, живиться комахами, рибою та знайденими мертвими тваринами. Звісно, вони можуть іноді полювати.

Втім, через нестачу природних кормів або легкий доступ до їжі ведмеді іноді наближаються до людських поселень - зокрема відвідують сміттєзвалища чи пасовища. Саме це часто стає причиною конфліктів із людьми.

Щоб запобігти таким ситуаціям, фахівці WWF-Україна рекомендують використовувати гуманні методи захисту господарств - зокрема електричні огорожі, пастуших собак або звукові відлякувачі.

Який вид ведмедів вважається найбільш "травоїдним" у світі?

Попри те, що велика панда належить до ряду хижих, її раціон майже повністю складається з рослинної їжі - близько 99% становить бамбук. Доросла тварина щодня споживає приблизно 9-14 кг бамбукових пагонів.

Водночас панда, як і інші ведмеді, формально залишається всеїдною: інколи вона може поїдати яйця, комах, дрібних ссавців або рибу, а також вживає трави, квіти, гриби, коріння й кору. Цікаво, що панда, як і бурий ведмідь, може розорювати бджолині гнізда у пошуках меду.

Чи правда, що ведмеді не вміють бігати швидше за людину?

Ні, це міф. Ведмеді значно швидші за людину.

Попри свою масивну статуру, бурий ведмідь може розвивати швидкість до 50-55 км/год на коротких дистанціях. Для порівняння, навіть добре підготовлена людина не здатна бігти так швидко.

Крім того, ведмеді витривалі й добре орієнтуються в складному рельєфі - у лісі чи горах вони мають ще більшу перевагу.

Саме тому у разі зустрічі з ведмедем категорично не варто намагатися тікати. Натомість слід зберігати спокій і повільно відступати, не провокуючи тварину.

Навіщо ведмеді труться спиною об дерева?

Ведмеді труться об дерева передусім для маркування території та спілкування між собою.

Під час цього вони залишають на корі запахові сигнали (феромони) і шерсть, передаючи іншим особинам інформацію про свою присутність, стать і навіть готовність до розмноження.

Такі "мітки" зазвичай з’являються на деревах уздовж стежок: ведмеді труться об стовбури, дряпають кору кігтями або надкушують її. Висота подряпин також має значення - чим вище вони розташовані, тим більша тварина їх залишила. Це своєрідне попередження для інших ведмедів не заходити на зайняту територію.

Чи правда, що ведмеді - клишоногі, бо в них криві лапи?

Насправді, називати ведмедя "клишоногим через криві лапи" - це не зовсім вірно з точки зору анатомії. Це скоріше особливість їхньої ходи, яка має логічне пояснення.

Під час ходи ведмідь одночасно переставляє спочатку дві праві лапи, а потім дві ліві. Саме через це його тулуб гойдається з боку в бік, створюючи те саме враження "клишоногості".

Стопохідна хода ведмедя подібна до людської, він ступає на всю лапу. Його кінцівки відіграють важливу роль під час пересування (ходьби, бігу, лазіння, плавання), полювання, живлення, копання, захисту тощо.

Ведмідь має відносно широку п’ятипалу лапу. Задні лапи є ширшими від передніх. Хоча лапи у ведмедя велетенські, він може маніпулювати і дрібними предметами.

Якщо це потрібно, ведмеді можуть бігти галопом, рідше риссю, ступаючи задньою лапою в слід передньої.

Чи правда, що якщо зустрінеш ведмедя, треба прикинутися мертвим?

Ні, це небезпечний міф.

При зустрічі з ведмедем не варто лягати на землю і прикидатися мертвим - це може лише погіршити ситуацію.

Натомість важливо зберігати спокій. Фахівці Всесвітнього фонду природи WWF-Україна радять у разі потреби обережно покласти перед собою якусь річ - наприклад, рюкзак чи куртку. Це може відволікти тварину: поки ведмідь досліджуватиме новий предмет, у вас буде час відійти на безпечну відстань.

У більшості випадків ведмідь сам намагатиметься уникнути контакту.