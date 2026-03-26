Правда или миф: 10 фактов о медведях, в которые мы верили с детства

Пульс 8 ударов в минуту, черная кожа под прозрачным мехом и рацион, на 80% состоящий из ягод. Вы удивитесь, насколько реальный медведь отличается от своего сказочного образа.

РБК-Украина вместе со специалистами WWF-Украина собрали 10 фактов, которые доказывают: то, что мы знали о медведях, часто оказывается лишь распространенным заблуждением.

Главное о медведях:

Секрет цвета: Мех белого медведя на самом деле прозрачный, а кожа под ним - угольно-черная.

Мех белого медведя на самом деле прозрачный, а кожа под ним - угольно-черная. Миф о лапе: Медведи не сосут лапу от голода; они облизывают ее из-за зуда при обновлении кожи.

Медведи не сосут лапу от голода; они облизывают ее из-за зуда при обновлении кожи. Скорость атлета: Бурый медведь разгоняется до 55 км/ч - убежать от него невозможно.

Бурый медведь разгоняется до 55 км/ч - убежать от него невозможно. Режим энергосбережения: Во время зимнего сна пульс животного падает до 8 ударов в минуту.

Во время зимнего сна пульс животного падает до 8 ударов в минуту. Вегетарианство в Карпатах: Рацион наших медведей на 80% состоит из растений (ягод и орехов).

Рацион наших медведей на 80% состоит из растений (ягод и орехов). Правило выживания: При встрече нельзя притворяться мертвым - лучше отвлечь внимание медведя своей вещью (курткой или рюкзаком).

Правда ли, что медведи любят мед?

Да, это правда - мед действительно является одним из любимых лакомств медведя. Об этом свидетельствует даже само название животного: слово "медведь" происходит от древнеславянских слов "мед" и "есть" - то есть буквально означает "тот, кто ест мед".

Мед привлекает медведей своей высокой питательностью: это источник быстрой энергии, которая помогает накапливать жир перед зимней спячкой.

Обоняние у медведя настолько мощное, что он может почувствовать запах пчелиного расплода или свежего меда за 8-9 км, а жужжание пчел слышит за 5 км.

Острое обоняние легко может привести животное как к диким пчелам, так и к пасекам. Именно поэтому специалисты Всемирного фонда природы WWF-Украина советуют заранее позаботиться о защите хозяйств. В частности, эффективным и гуманным решением является установка электрических ограждений (электропастухов), которые отпугивают животное, не нанося ему вреда.

Являются ли белые медведи на самом деле белыми?

Интересно, что мех белого медведя на самом деле не имеет белого пигмента. Его шерсть прозрачная и полая, а белой кажется лишь потому, что отражает видимый свет. В то же время кожа животного имеет угольно-черный цвет, что помогает эффективно поглощать солнечное тепло и согреваться в холодном климате.

Белый мех помогает животным маскироваться в окружающей среде. В суровых условиях Арктики их окрас настолько эффективен, что иногда животное трудно отличить от снежного сугроба. Кроме того, белые медведи имеют толстый слой подкожного жира, который сохраняет тепло во время плавания, а также густой двойной мех, который защищает их от холодного арктического воздуха.

В целом с латинского языка белый медведь переводится как "морской" (Ursus maritimus). Именно поэтому он имеет перепонки между пальцами на лапах. Они являются важной анатомической особенностью, которая помогает животному эффективно плавать. Кроме того, эти перепонки помогают медведю лучше передвигаться по льду и снегу, распределяя вес тела.

Сосут ли медведи лапу зимой от голода?

Нет, это распространенный миф. Медведи не сосут лапу из-за голода.

На самом деле во время зимнего сна на подушечках их лап обновляется кожа, что может вызвать зуд. Чтобы уменьшить эти неприятные ощущения, животное инстинктивно облизывает лапы - именно это и стало основой для мифа.

К тому же медведи не впадают в настоящую спячку зимой. Их состояние правильнее называть зимним сном: в этот период они сохраняют чувствительность и могут проснуться, а в случае опасности - даже покинуть берлогу и искать другое укрытие.

Правда ли, что во время спячки медведь не ходит в туалет по несколько месяцев?

Да, это правда. Во время зимнего сна медведи действительно могут не испражняться в течение нескольких месяцев.

В этот период их организм переходит в режим экономии: замедляется дыхание и кровообращение, а пульс может снижаться до примерно 8 ударов в минуту (в норме - около 40).

Медведь живет за счет жировых запасов, накопленных летом и осенью, и за зиму может потерять до 30-50% массы тела.

Правда ли, что медведи - исключительно плотоядные животные?

Нет, это миф. Возможно, вы будете удивлены, но в рационе бурого медведя в пределах Украинских Карпат преобладает растительная пища - около 75-80%.

Медведь - всеядное животное. В частности медведь бурый охотно посещает старые срубы с ягодниками, лакомится буковыми орешками, питается насекомыми, рыбой и найденными мертвыми животными. Конечно, они могут иногда охотиться.

Впрочем, из-за недостатка естественных кормов или легкий доступ к пище медведи иногда приближаются к человеческим поселениям - в частности посещают свалки или пастбища. Именно это часто становится причиной конфликтов с людьми.

Чтобы предотвратить такие ситуации, специалисты WWF-Украина рекомендуют использовать гуманные методы защиты хозяйств - в частности электрические ограждения, пастушьих собак или звуковые отпугиватели.

Какой вид медведей считается наиболее "травоядным" в мире?

Несмотря на то, что большая панда относится к ряду хищных, ее рацион почти полностью состоит из растительной пищи - около 99% составляет бамбук. Взрослое животное ежедневно потребляет примерно 9-14 кг бамбуковых побегов.

В то же время панда, как и другие медведи, формально остается всеядной: иногда она может поедать яйца, насекомых, мелких млекопитающих или рыбу, а также употребляет травы, цветы, грибы, корни и кору. Интересно, что панда, как и бурый медведь, может разорять пчелиные гнезда в поисках меда.

Правда ли, что медведи не умеют бегать быстрее человека?

Нет, это миф. Медведи значительно быстрее человека.

Несмотря на свое массивное телосложение, бурый медведь может развивать скорость до 50-55 км/ч на коротких дистанциях. Для сравнения, даже хорошо подготовленный человек не способен бежать так быстро.

Кроме того, медведи выносливы и хорошо ориентируются в сложном рельефе - в лесу или горах они имеют еще большее преимущество.

Именно поэтому в случае встречи с медведем категорически не стоит пытаться убегать. Вместо этого следует сохранять спокойствие и медленно отступать, не провоцируя животное.

Зачем медведи трутся спиной о деревья?

Медведи трутся о деревья прежде всего для маркировки территории и общения между собой.

Во время этого они оставляют на коре запаховые сигналы (феромоны) и шерсть, передавая другим особям информацию о своем присутствии, поле и даже готовности к размножению.

Такие "метки" обычно появляются на деревьях вдоль троп: медведи трутся о стволы, царапают кору когтями или надкусывают ее. Высота царапин также имеет значение - чем выше они расположены, тем большее животное их оставило. Это своеобразное предупреждение для других медведей не заходить на занятую территорию.

Правда ли, что медведи - косолапые, потому что у них кривые лапы?

На самом деле, называть медведя "косолапым из-за кривых лап" - это не совсем верно с точки зрения анатомии. Это скорее особенность их походки, которая имеет логическое объяснение.

Во время походки медведь одновременно переставляет сначала две правые лапы, а затем две левые. Именно поэтому его туловище качается из стороны в сторону, создавая то самое впечатление "косолапости".

Стопоходная походка медведя подобна человеческой, он ступает на всю лапу. Его конечности играют важную роль во время передвижения (ходьбы, бега, лазания, плавания), охоты, питания, копания, защиты и тому подобное.

Медведь имеет относительно широкую пятипалую лапу. Задние лапы шире передних. Хотя лапы у медведя огромные, он может манипулировать и мелкими предметами.

Если это нужно, медведи могут бежать галопом, реже рысью, ступая задней лапой в след передней.

Правда ли, что если встретишь медведя, надо притвориться мертвым?

Нет, это опасный миф.

При встрече с медведем не стоит ложиться на землю и притворяться мертвым - это может только усугубить ситуацию.

Вместо этого важно сохранять спокойствие. Специалисты Всемирного фонда природы WWF-Украина советуют в случае необходимости осторожно положить перед собой какую-то вещь - например, рюкзак или куртку. Это может отвлечь животное: пока медведь будет исследовать новый предмет, у вас будет время отойти на безопасное расстояние.

В большинстве случаев медведь сам будет пытаться избежать контакта.