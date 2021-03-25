Вербовка наемников и лагерь под Киевом: что известно о ЧВК Семенченко

По данным правоохранительных органов, бывший народный депутат и экс-комбат батальона "Донбасс" Семен Семенченко создал частную военную компанию (ЧВК), в которую вербовал украинцев. Вербовка осуществлялась под прикрытием работы охранной фирмы.

ЧВК и контрабанда российского вооружения

Частная военная компания Семенченко, по версии правоохранителей, насчитывала более 150 участников. Ее работу координировали 15 граждан Украины. В ходе массовых обысков изъяли тысячи патронов, гранатометы, противотанковые гранаты, пулемет, винтовки и так далее.

ЧВК могла сотрудничать со странами Ближнего Востока на предмет организации поставок оружия (Ирак, Сирия, Афганистан). Кроме того, сам Семенченко и "тайный агент НАБУ" Евгений Шевченко могли переправлять из России товары двойного назначения. А также перепродавать их украинским предприятиям по завышенным ценам.

В Украине и за рубежом

По данным следствия, Семенченко и Евгений Шевченко создали частную военную компанию за границей и охранную фирму в Украине. Но через эту фирму фактически вербовались люди с боевым опытом для работы на зарубежную ЧВК, поскольку в Украине наемничество незаконно.

При этом утверждается, что подготовка осуществлялась в лагере на территории энергогенерирующей компании "Центрэнерго" в Киевской области. В СБУ отметили, что до избрания меры пресечения основным фигурантам не могут привести другие подробности. Само создание украинским гражданином ЧВК рассматривается как угроза совершения преступления, предусмотренного статьей "наемничество".

В деле будут новые подозрения

Как заявил начальник главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Олег Головаш, на сегодня подозрения объявлены в общей сложности шести фигурантам, в том числе Семенченко и Шевченко. Следствие полагает, что все они возглавляли различные направления ЧВК.

"Подозрения еще будут, потому что нами назначен ряд исследований и экспертиз ... Будут объявляться подозрения другим представителям этого незаконного вооруженного формирования", - заявил он.

Новые доказательства

Также сегодня представили новые доказательства по делу о контрабанде военных товаров из России. Здесь главными фигурантами являются Евгений Шевченко и Андрей Рогоза (фигурирует в уголовных делах и журналистских расследованиях о коррупции в "Укроборонпроме").

В частности, продемонстрировали запись переговоров организаторов схемы и переписку в Telegram. На записях якобы Шевченко обсуждает закупку клистронов (используются для запуска ракет зенитно-ракетного комплекса С300) в России по 30 тысяч долларов и перепродажу украинским предприятиям по 200 тысяч долларов.

Кроме того, Шевченко подозревается в завозе в Украину оружия для частной военной компании.