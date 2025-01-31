Скандал у "Молодому театрі": колектив просить усунути Андрія Білоуса з посади директора

Колектив "Молодого театру" закликає усунути викладача Київського національного університету імені Івана Карпенка-Карого (КНУТКіТ) Андрія Білоуса з посади директора та художнього керівника на час розслідування його причетності до домагань. Актори та працівники "Молодого театру" відреагували на скандал, в якому Білоус звинувачується в домаганнях до студенток.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення актора "Молодого театру" Іллі Чопорова у Facebook.

Актори та працівники театру опублікували заяву, у якій підкреслюють, що без розслідування та відсторонення Білоуса з посади не можуть почуватися в безпеці на робочому місці.

"Про це говорили всі окрім нас - тих, хто там працює. Ви маєте право засуджувати нас за тишу, але ми закликаємо до розуміння та аналізу, бо справа стосується не лише репутації чи страху втратити роботу, а банальної особистої безпеки. Поки відкрито слідство, і людина знаходиться на посаді художнього керівника, ми не можемо почуватися в безпеці в місці, яке ми звикли називати своїм другим домом", - йдеться у заяві.

Команда театру також висловила побоювання, що можуть з'явитися чутки проти них, зокрема від прихильників Білоуса. Водночас, вони запевняють, що не будуть мовчати і готові діяти, аби підтримати справедливе розслідування.

Вони зазначають, що подали колективну заяву до КМДА з вимогою усунути Білоуса з посади на період розслідування.