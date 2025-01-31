Скандал у "Молодому театрі": колектив просить усунути Андрія Білоуса з посади директора
Колектив "Молодого театру" закликає усунути викладача Київського національного університету імені Івана Карпенка-Карого (КНУТКіТ) Андрія Білоуса з посади директора та художнього керівника на час розслідування його причетності до домагань. Актори та працівники "Молодого театру" відреагували на скандал, в якому Білоус звинувачується в домаганнях до студенток.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення актора "Молодого театру" Іллі Чопорова у Facebook.
Актори та працівники театру опублікували заяву, у якій підкреслюють, що без розслідування та відсторонення Білоуса з посади не можуть почуватися в безпеці на робочому місці.
"Про це говорили всі окрім нас - тих, хто там працює. Ви маєте право засуджувати нас за тишу, але ми закликаємо до розуміння та аналізу, бо справа стосується не лише репутації чи страху втратити роботу, а банальної особистої безпеки. Поки відкрито слідство, і людина знаходиться на посаді художнього керівника, ми не можемо почуватися в безпеці в місці, яке ми звикли називати своїм другим домом", - йдеться у заяві.
Команда театру також висловила побоювання, що можуть з'явитися чутки проти них, зокрема від прихильників Білоуса. Водночас, вони запевняють, що не будуть мовчати і готові діяти, аби підтримати справедливе розслідування.
Вони зазначають, що подали колективну заяву до КМДА з вимогою усунути Білоуса з посади на період розслідування.
Що відомо про скандал з Андрієм Білоусом
Викладача КНУТКіТ та художнього керівника "Молодого театру" Андрія Білоуса звинуватили у сексуальних домаганнях. Після службової перевірки в університеті його відсторонили від роботи.
Звинувачення вперше прозвучали 20 січня 2025 року у відео на YouTube-каналі "Ґвалтівник Білоуса", де студентка Софія Сапожнік заявила про неприпустиму поведінку режисера. За її словами, він почав спілкування з нею ще до початку навчання, а згодом надсилав інтимні повідомлення та фото.
Після розголосу про домагання заговорили й інші жертви. Балетмейстерка Ліда Соклакова, яка раніше працювала в "Молодому театрі", підтвердила неприйнятну поведінку Білоуса. Випускник університету Валерій Філіпенко заявив, що у театральному світі давно знали про подібні випадки та закликав постраждалих звертатися до юристів.
Наразі сам Білоус коментарів не дає, лише заявив, що звернувся до поліції.
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