Права військових: де знайти юридичну підтримку та хто допоможе безкоштовно

Читайте також про те, що Уряд продовжує розширювати підтримку родин українських захисників. Однією з ключових ініціатив стала програма грошової компенсації вартості навчання для дітей ветеранів та загиблих Героїв.

Раніше ми писали, які пільги мають діти військових і ветеранів. Вони мають право на безкоштовне навчання, соціальні стипендії, проживання в гуртожитку, а також компенсацію вартості контракту через програму Мінветеранів. Окремо діти захисників можуть претендувати на переведення на бюджет та пільгові довгострокові кредити на освіту.