Права военных: где найти юридическую поддержку и кто поможет бесплатно

Читайте также о том, что Правительство продолжает расширять поддержку семей украинских защитников. Одной из ключевых инициатив стала программа денежной компенсации стоимости обучения для детей ветеранов и погибших Героев.

Ранее мы писали, какие льготы имеют дети военных и ветеранов. Они имеют право на бесплатное обучение, социальные стипендии, проживание в общежитии, а также компенсацию стоимости контракта через программу Минветеранов. Отдельно дети защитников могут претендовать на перевод на бюджет и льготные долгосрочные кредиты на образование.