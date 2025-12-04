Права военных: где найти юридическую поддержку и кто поможет бесплатно

Министерство юстиции Украины напомнило о доступных механизмах правовой защиты для военнослужащих и их семей. Защитники имеют полный спектр прав и свобод, предусмотренных Конституцией и законами, а ограничивать их никто не имеет права.
По данным Минюста, юристы системы бесплатной юридической помощи (БПП) чаще всего консультируют по:
Юристы системы БПП:
Консультацию можно получить:
Дополнительная информация по ссылке.
Вопросы, связанные со службой, обеспечением или дисциплиной, решаются через командование или юрподразделения воинских частей.
Если права нарушены командованием, военнослужащие могут обратиться в Главное управление защиты прав военнослужащих Минобороны Украины.
Электронный адрес для обращений: mpd@mod.gov.ua
Обращение должно содержать: ФИО, контакты, суть вопроса, требование, документы-подтверждения (если интересы представляет другое лицо), доказательства нарушения (при наличии).
Анонимные обращения не рассматриваются.
Министерство юстиции подчеркнуло, что продолжит расширять возможности правовой защиты военнослужащих и поддерживать их как во время службы, так и после возвращения к гражданской жизни.
Читайте также о том, что Правительство продолжает расширять поддержку семей украинских защитников. Одной из ключевых инициатив стала программа денежной компенсации стоимости обучения для детей ветеранов и погибших Героев.
Ранее мы писали, какие льготы имеют дети военных и ветеранов. Они имеют право на бесплатное обучение, социальные стипендии, проживание в общежитии, а также компенсацию стоимости контракта через программу Минветеранов. Отдельно дети защитников могут претендовать на перевод на бюджет и льготные долгосрочные кредиты на образование.