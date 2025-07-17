Без права вибору? Студентів-медиків зобов'язали проходити військову підготовку

Нещодавно Верховна Рада повернула обов'язкову офіцерську підготовку для студентів-медиків і фармацевтів в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я.
16 липня Верховна Рада схвалила в цілому законопроєкт №13276, який має на меті внесення змін до статті 11 закону "Про військовий обов'язок і військову службу" - в частині військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби.
Ініціаторами документа виступив комітет ВРУ з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування (у співпраці з МОЗ).
Відповідно до схваленого парламентом законопроекту, проходити військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби зобов'язані всі громадяни України, які:
"Ця вимога є обов'язковою та стосується як державних, так і приватних закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку магістрів за медичними та фармацевтичними спеціальностями", - наголосили в МОЗ.
Українцям нагадали, що з 2006 року така військова підготовка здійснювалася виключно на добровільних засадах (хоча до цього вона була обов'язковою для студентів-медиків).
"Повернення до обов'язкової підготовки зумовлене браком офіцерів запасу медичної служби, які можуть бути залучені до виконання завдань у період воєнного стану", - пояснили в МОЗ.
Зазначається, що забезпечення достатньої кількості спеціально підготовлених військово-медичних кадрів є ключовим фактором:
"Ухвалення закону дозволить суттєво розширити контингент майбутніх офіцерів запасу медичної служби. Відтепер військова підготовка стане невід'ємною складовою освітнього процесу для студентів відповідних спеціальностей", - додали в МОЗ.
Громадянам повідомили, що порядок проведення підготовки за цією програмою затверджуватиметься Кабінетом міністрів України - за поданням Міністерства оборони (погодженим із Міністерством освіти й науки та Міністерством охорони здоров'я).
При цьому перелік військово-облікових спеціальностей, за якими здійснюється підготовка офіцерів запасу, а також обсяги підготовки визначатимуться Міноборони (за поданням Генерального штабу ЗСУ).
"Щодо медичних і фармацевтичних спеціальностей, ці параметри додатково погоджуватимуться з МОЗ та МОН", - уточнили в міністерстві.
Закон (який станом на 17 липня направлено на підпис президента) набирає чинності з 1 січня 2026 року.
Привести свої нормативно-правові акти у відповідність до нового законодавства уряд і відповідні міністерства зобов'язані впродовж шести місяців із дня набрання ним чинності.
Змін зазнають, зокрема:
"Ці документи мають вирішальне значення для реалізації положень закону та формування кадрового резерву медичної служби відповідно до сучасних стандартів і потреб обороноздатності країни", - підсумували в МОЗ.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні збільшать терміни базової загальновійськової підготовки (БЗВП).
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