Без права выбора? Студентов-медиков обязали проходить военную подготовку

О каком решении Верховной Рады идет речь

16 июля Верховная Рада приняла в целом законопроект №13276, который имеет целью внесение изменений в статью 11 закона "О воинской обязанности и военной службе" - в части военной подготовки граждан Украины по программе подготовки офицеров запаса медицинской службы.

Инициаторами документа выступил комитет ВРУ по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования (в сотрудничестве с Минздравом).

Что именно меняет законопроект и для кого

Согласно принятому парламентом законопроекту, проходить военную подготовку по программе подготовки офицеров запаса медицинской службы обязаны все граждане Украины, которые:

учатся в вузах по специальностям медицинского и фармацевтического профиля;

пригодны к военной службе по состоянию здоровья;

прошли профессионально-психологический отбор.

"Это требование является обязательным и касается как государственных, так и частных высших учебных заведений, осуществляющих подготовку магистров по медицинским и фармацевтическим специальностям", - подчеркнули в Минздраве.

Чем обусловлено принятие законопроекта

Украинцам напомнили, что с 2006 года такая военная подготовка осуществлялась исключительно на добровольных началах (хотя до этого она была обязательной для студентов-медиков).

"Возвращение к обязательной подготовке обусловлено нехваткой офицеров запаса медицинской службы, которые могут быть привлечены к выполнению задач в период военного положения", - объяснили в Минздраве.

Отмечается, что обеспечение достаточного количества специально подготовленных военно-медицинских кадров является ключевым фактором:

в уменьшении потерь личного состава;

в снижении уровня летальности и инвалидизации;

в сокращении сроков восстановления боеспособности раненых военнослужащих.

"Принятие закона позволит существенно расширить контингент будущих офицеров запаса медицинской службы. Отныне военная подготовка станет неотъемлемой составляющей образовательного процесса для студентов соответствующих специальностей", - добавили в Минздраве.

Кто будет утверждать порядок проведения подготовки

Гражданам сообщили, что порядок проведения подготовки по этой программе будет утверждаться Кабинетом министров Украины - по представлению Министерства обороны (согласованным с Министерством образования и науки и Министерством здравоохранения).

При этом перечень военно-учетных специальностей, по которым осуществляется подготовка офицеров запаса, а также объемы подготовки будут определяться Минобороны (по представлению Генерального штаба ВСУ).

"Относительно медицинских и фармацевтических специальностей, эти параметры дополнительно будут согласовываться с Минздравом и МОН", - уточнили в министерстве.

Когда "заработают" введенные изменения

Закон (который по состоянию на 17 июля направлен на подпись президента) вступает в силу с 1 января 2026 года.

Привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с новым законодательством правительство и соответствующие министерства обязаны в течение шести месяцев со дня вступления его в силу.

Изменениям подвергнутся, в частности:

Порядок проведения военной подготовки граждан Украины по программе подготовки офицеров запаса;

Инструкция об организации военной подготовки граждан Украины по программе подготовки офицеров запаса медицинской службы.

"Эти документы имеют решающее значение для реализации положений закона и формирования кадрового резерва медицинской службы в соответствии с современными стандартами и потребностями обороноспособности страны", - подытожили в Минздраве.