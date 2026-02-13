Без права приватизації: в Україні запроваджують нові правила отримання житла

В Україні офіційно стартує житлова реформа, яка замінює радянський розподіл квартир на систему соціальної оренди та цифрові черги. Новий закон передбачає створення державних фондів житла без права приватизації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку закону.
Читайте також: Нові правила для рієлторів і менший податок для орендодавців: що планує змінити Рада
Президент України Володимир Зеленський підписав закон №4751-IX (законопроєкт №12377) "Про основні засади житлової політики", який скасовує чинний Житловий кодекс 1983 року та запускає реформу житлової сфери. Документ переходить від радянської моделі до сучасних європейських підходів.
Після офіційного опублікування він набуде чинності та стане основою нової державної житлової політики.
Голова профільного комітету парламенту Олена Шуляк заявила, що закон закладає перехід до сучасної моделі, яка передбачає:
Водночас документ є рамковим. Тобто він визначає загальну архітектуру системи, а конкретні механізми ще мають бути деталізовані в окремих спеціальних законах.
Міністерство розвитку громад та територій пояснює, що закон вводить системні інструменти реалізації житлової політики. Зокрема, передбачено:
Черга на отримання житла збережеться, однак стане цифровою. Очікується, що це зробить процес більш прозорим і зрозумілим для громадян.
Таким чином, новий закон має стати основою масштабної реформи житлової політики та поступового переходу до моделі соціальної та доступної оренди за європейським зразком.
Раніше РБК-Україна писало, хто з військовослужбовців та ветеранів має право на безкоштовне житло або грошову компенсацію від держави. Ми розповідали, що таке право надається один раз і залежить від вислуги років, статусу (зокрема інвалідність внаслідок війни або загибель військового) та перебування на квартирному обліку.
Також ми писали про програму забезпечення службовим житлом медиків, які працюють у прифронтових областях. Тепер заклади охорони здоров’я можуть купувати для них житло не лише в селах, а й у містах - у межах 30 км від місця роботи. Йдеться про Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Луганську, Сумську, Чернігівську, Харківську та Херсонську області.