Без права приватизації: в Україні запроваджують нові правила отримання житла

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №4751-IX (законопроєкт №12377) "Про основні засади житлової політики", який скасовує чинний Житловий кодекс 1983 року та запускає реформу житлової сфери. Документ переходить від радянської моделі до сучасних європейських підходів.

Після офіційного опублікування він набуде чинності та стане основою нової державної житлової політики.

Що зміниться

Голова профільного комітету парламенту Олена Шуляк заявила, що закон закладає перехід до сучасної моделі, яка передбачає:

розвиток доступної та соціальної оренди;

пільгову іпотеку;

відновлення та оновлення житлового фонду;

прозорі правила для держави, громад і громадян.

Водночас документ є рамковим. Тобто він визначає загальну архітектуру системи, а конкретні механізми ще мають бути деталізовані в окремих спеціальних законах.

Соціальна оренда та нові оператори житла

Міністерство розвитку громад та територій пояснює, що закон вводить системні інструменти реалізації житлової політики. Зокрема, передбачено:

створення інституту соціальної оренди з можливістю компенсації до 100% орендної плати залежно від доходів і соціального статусу сім’ї;

формування фондів житла для доступної оренди без права приватизації;

запровадження операторів соціального житла - неприбуткових організацій, які управлятимуть таким житлом;

створення операторів доступного житла, які займатимуться його будівництвом і управлінням;

розвиток публічно-приватного партнерства та залучення інвестицій;

цифровізацію житлової сфери.

Що буде з чергою на житло

Черга на отримання житла збережеться, однак стане цифровою. Очікується, що це зробить процес більш прозорим і зрозумілим для громадян.

Таким чином, новий закон має стати основою масштабної реформи житлової політики та поступового переходу до моделі соціальної та доступної оренди за європейським зразком.