Медики прифронтових регіонів зможуть отримати житло поруч із роботою: деталі

Медичні працівники, які працюють у прифронтових областях, тепер зможуть отримати службове житло на відстані до 30 км від основного місця роботи - не лише в селах, а й у містах. Програму реалізують за кошти державного бюджету.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення прем'єр-міністра Юлії Свириденко у Telegram .

Де можна отримати житло

Заклади охорони здоров’я отримали можливість купувати житло для медиків у містах та селах прифронтових областей: Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській, Сумській, Чернігівській, Харківській та Херсонській.

Житло можна придбати у населеному пункті, де розташоване основне місце роботи, або в сусідньому - на відстані до 30 км. У містах із активними бойовими діями, таких як Запоріжжя, Суми, Харків і Херсон, обирати житло також дозволено. В інших адміністративних центрах областей та Києві програма не діятиме.

Службове житло та фінансування

Житло надаватиметься на час роботи медичного працівника. На реалізацію програми у 2026 році в державному бюджеті передбачено 100 млн грн.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко зазначила, що житло є одним із найгостріших викликів для прифронтових громад. Окрім гідної оплати праці, держава прагне забезпечити медиків можливістю жити поруч із роботою.