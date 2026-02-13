RU

Общество Образование Деньги Изменения

Без права приватизации: в Украине вводят новые правила получения жилья

Фото: В Украине изменили правила получения жилья (freepik.com)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине официально стартует жилищная реформа, которая заменяет советское распределение квартир на систему социальной аренды и цифровые очереди. Новый закон предусматривает создание государственных фондов жилья без права приватизации.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №4751-IX (законопроект №12377) "Об основных принципах жилищной политики", который отменяет действующий Жилищный кодекс 1983 года и запускает реформу жилищной сферы. Документ переходит от советской модели к современным европейским подходам.

После официального опубликования он вступит в силу и станет основой новой государственной жилищной политики.

Что изменится

Председатель профильного комитета парламента Елена Шуляк заявила, что закон закладывает переход к современной модели, которая предусматривает:

  • развитие доступной и социальной аренды;
  • льготную ипотеку;
  • восстановление и обновление жилищного фонда;
  • прозрачные правила для государства, общин и граждан.

В то же время документ является рамочным. То есть он определяет общую архитектуру системы, а конкретные механизмы еще должны быть детализированы в отдельных специальных законах.

Социальная аренда и новые операторы жилья

Министерство развития общин и территорий объясняет, что закон вводит системные инструменты реализации жилищной политики. В частности, предусмотрено:

  • создание института социальной аренды с возможностью компенсации до 100% арендной платы в зависимости от доходов и социального статуса семьи;
  • формирование фондов жилья для доступной аренды без права приватизации;
  • введение операторов социального жилья - неприбыльных организаций, которые будут управлять таким жильем;
  • создание операторов доступного жилья, которые будут заниматься его строительством и управлением;
  • развитие публично-частного партнерства и привлечения инвестиций;
  • цифровизацию жилищной сферы.

Что будет с очередью на жилье

Очередь на получение жилья сохранится, однако станет цифровой. Ожидается, что это сделает процесс более прозрачным и понятным для граждан.

Таким образом, новый закон должен стать основой масштабной реформы жилищной политики и постепенного перехода к модели социальной и доступной аренды по европейскому образцу.

Ранее РБК-Украина писало, кто из военнослужащих и ветеранов имеет право на бесплатное жилье или денежную компенсацию от государства. Мы рассказывали, что такое право предоставляется один раз и зависит от выслуги лет, статуса (в частности инвалидность вследствие войны или гибель военного) и пребывания на квартирном учете.

Также мы писали о программе обеспечения служебным жильем медиков, работающих в прифронтовых областях. Теперь учреждения здравоохранения могут покупать для них жилье не только в селах, но и в городах - в пределах 30 км от места работы. Речь идет о Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Луганской, Сумской, Черниговской, Харьковской и Херсонской областях.

