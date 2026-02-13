Без права приватизации: в Украине вводят новые правила получения жилья

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №4751-IX (законопроект №12377) "Об основных принципах жилищной политики", который отменяет действующий Жилищный кодекс 1983 года и запускает реформу жилищной сферы. Документ переходит от советской модели к современным европейским подходам.

После официального опубликования он вступит в силу и станет основой новой государственной жилищной политики.

Что изменится

Председатель профильного комитета парламента Елена Шуляк заявила, что закон закладывает переход к современной модели, которая предусматривает:

развитие доступной и социальной аренды;

льготную ипотеку;

восстановление и обновление жилищного фонда;

прозрачные правила для государства, общин и граждан.

В то же время документ является рамочным. То есть он определяет общую архитектуру системы, а конкретные механизмы еще должны быть детализированы в отдельных специальных законах.

Социальная аренда и новые операторы жилья

Министерство развития общин и территорий объясняет, что закон вводит системные инструменты реализации жилищной политики. В частности, предусмотрено:

создание института социальной аренды с возможностью компенсации до 100% арендной платы в зависимости от доходов и социального статуса семьи;

формирование фондов жилья для доступной аренды без права приватизации;

введение операторов социального жилья - неприбыльных организаций, которые будут управлять таким жильем;

создание операторов доступного жилья, которые будут заниматься его строительством и управлением;

развитие публично-частного партнерства и привлечения инвестиций;

цифровизацию жилищной сферы.

Что будет с очередью на жилье

Очередь на получение жилья сохранится, однако станет цифровой. Ожидается, что это сделает процесс более прозрачным и понятным для граждан.

Таким образом, новый закон должен стать основой масштабной реформы жилищной политики и постепенного перехода к модели социальной и доступной аренды по европейскому образцу.