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Права доведеться змінити? Що буде з українськими водійськими після вступу в ЄС

22:35 09.07.2026 Чт
1 хв
Українські посвідчення не всюди діятимуть однаково після вступу країни в ЄС
aimg Валерія Абабіна
Фото: Чи доведеться оновлювати водійські посвідчення після вступу в ЄС (freepik.com)

Українські посвідчення водія, які діють зараз, збережуть чинність тільки на території України після вступу країни до Європейського Союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Уряд вніс зміни до Положення про порядок видачі посвідчень водія - крок є частиною адаптації українського законодавства до європейських норм напередодні вступу України в ЄС.

Ключова норма стосується долі вже виданих посвідчень. Ті, що були видані до вступу України в Євросоюз, діятимуть до завершення їхнього строку - але після вступу країни в ЄС визнаватимуться виключно на території України.

Для використання за кордоном такі документи доведеться обміняти на посвідчення єдиного європейського зразка.

Нагадаємо, у МВС окремо пояснили нові деталі для водіїв. Перше посвідчення видаватимуть на 2 роки, а після цього документ можна обміняти без повторних іспитів - за умови, що водій не має більше двох адміністративних порушень у сфері ПДР.

При відкритті нової категорії обмін посвідчення є обов'язковим. Пройти планову заміну можна як офлайн у сервісному центрі МВС, так і онлайн через кабінет водія або "Дію".

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