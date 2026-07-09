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Права придется сменить? Что будет с украинскими водительскими после вступления в ЕС

22:35 09.07.2026 Чт
1 мин
Украинские удостоверения не будут повсюду действовать одинаково после вступления страны в ЕС
aimg Валерия Абабина
Фото: Придется ли обновлять водительские удостоверения после вступления в ЕС (freepik.com)

Действующие украинские удостоверения водителя сохранят силу только на территории Украины после вступления страны в Европейский Союз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Кабинета Министров в Верховной Раде Тараса Мельничука .

Правительство внесло изменения в Положение о порядке выдачи водительских удостоверений - шаг является частью адаптации украинского законодательства к европейским нормам накануне вступления Украины в ЕС.

Ключевая норма касается судьбы уже выданных удостоверений. Те, кто был издан до вступления Украины в Евросоюз, будут действовать до истечения их срока - но после вступления страны в ЕС будут признаваться исключительно на территории Украины.

Для использования за границей такие документы придется обменять на удостоверение единого европейского образца.

Напомним, в МВД отдельно разъяснили новые детали для водителей. Первое удостоверение будут выдавать на 2 года, а после этого документ можно обменять без повторных экзаменов - при условии, что у водителя нет более двух административных нарушений в сфере ПДД.

При открытии новой категории обмен удостоверения обязателен. Пройти плановую замену можно как оффлайн в сервисном центре МВД, так и онлайн через кабинет водителя или "Действие".

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