Права придется сменить? Что будет с украинскими водительскими после вступления в ЕС

Правительство внесло изменения в Положение о порядке выдачи водительских удостоверений - шаг является частью адаптации украинского законодательства к европейским нормам накануне вступления Украины в ЕС.

Ключевая норма касается судьбы уже выданных удостоверений. Те, кто был издан до вступления Украины в Евросоюз, будут действовать до истечения их срока - но после вступления страны в ЕС будут признаваться исключительно на территории Украины.

Для использования за границей такие документы придется обменять на удостоверение единого европейского образца.