Права придется сменить? Что будет с украинскими водительскими после вступления в ЕС

Действующие украинские удостоверения водителя сохранят силу только на территории Украины после вступления страны в Европейский Союз.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Кабинета Министров в Верховной Раде Тараса Мельничука .
Правительство внесло изменения в Положение о порядке выдачи водительских удостоверений - шаг является частью адаптации украинского законодательства к европейским нормам накануне вступления Украины в ЕС.
Ключевая норма касается судьбы уже выданных удостоверений. Те, кто был издан до вступления Украины в Евросоюз, будут действовать до истечения их срока - но после вступления страны в ЕС будут признаваться исключительно на территории Украины.
Для использования за границей такие документы придется обменять на удостоверение единого европейского образца.
Напомним, в МВД отдельно разъяснили новые детали для водителей. Первое удостоверение будут выдавать на 2 года, а после этого документ можно обменять без повторных экзаменов - при условии, что у водителя нет более двух административных нарушений в сфере ПДД.
При открытии новой категории обмен удостоверения обязателен. Пройти плановую замену можно как оффлайн в сервисном центре МВД, так и онлайн через кабинет водителя или "Действие".