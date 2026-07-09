Посвідчення водія видаватимуть по-новому: чи скасують тимчасові права

В Україні запровадили диференційований строк дії водійських посвідчень залежно від відкритої категорії. У МВС відповіли на найпоширеніші запитання керманичів про те, як і коли тепер потрібно обмінювати документ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційне роз'яснення Міністерства внутрішніх справ України.

Що змінилося для новачків

В міністерстві наголосили, що як і раніше, перше посвідчення водія видаватимуть на 2 роки. Після завершення цього випробувального терміну документ можна обміняти без повторного складання іспитів.

Головна умова - водій не повинен мати більше двох адміністративних правопорушень у сфері ПДР.

У разі відкриття нової категорії водійське посвідчення обов'язково підлягає обміну. При цьому новий документ оформлюватимуть уже з урахуванням оновлених строків дії для кожної з категорій.

Правила для водіїв із кількома категоріями

Наявність професійної категорії (наприклад, С для вантажівок) не зобов'язує водія замінювати документ кожні 5 років, якщо такий транспортний засіб фактично не використовується.

"У такому випадку водій може продовжувати керувати транспортним засобом іншої категорії до завершення її повного строку дії", - зазначили у відомстві.

Якщо ж водієві знову знадобиться законне право керувати вантажівкою, поновити таку можливість можна у будь-який момент. Для цього достатньо здійснити плановий обмін посвідчення.

При плановому оновленні документів повторно складати теоретичний або практичний іспити не потрібно. Головною вимогою для успішної процедури залишається надання чинної медичної довідки.

Фото: посвідчення водія в Україні видаватимуть по-новому (t.me/mvs_ukraine)

Де та як можна обміняти документ

Для зручності громадян МВС пропонує два варіанти оформлення послуги:

Офлайн - у будь-якому зручному територіальному сервісному центрі МВС, скориставшись попереднім Е-записом

- у будь-якому зручному територіальному сервісному центрі МВС, скориставшись попереднім Е-записом Онлайн - без зайвих черг черезе електронний кабінет водія або мобільний застосунок "Дія"

Під час заміни прав українці можуть обрати як звичний фізичний пластиковий бланк, так і виключно цифровий варіант документа, який відображатиметься у смартфоні.