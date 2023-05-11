ППО не гарантує 100% безпеки. Киян закликали під час кожної повітряної тривоги йти в укриття

Повітряні тривоги у Києві лунають лише у випадку, коли загрожує реальна небезпека, а отже, мешканці столиці мають бути відповідальними та завжди прямувати до найближчого укриття.

"Від початку повномасштабної війни у Києві пролунало 740 повітряних тривог. Загально тривалістю 851 година 38 хв. Понад рік тому звуки перших сирен лякали киян. Але разом з тим мотивували піклуватися про свою безпеку і ховатися в укриттях. За цей рік багато чого змінилося", - йдеться у повідомленні.

Начальник КМВА пояснив, що вже вдалося максимально посилили і удосконалили нашу протиповітряну оборону в Києві. Тепер вона збиває аеробалістичні ракети типу "Кинджал", десятки крилатих ракет та численні баражуючі боєприпасів "Shahed". За його словами, жодна країна світу не стикалася з такою навалою ракет різного типу.

"Кияни не мають права розслаблятися. Повітряні тривоги лунають лише у випадку, коли загрожує реальна небезпека. Тому, як би кому не хотілося - ще трошки поспати, закінчити робочі справи, допити каву в кав’ярні чи доїсти сніданок - ви мусите йти до найближчого укриття. Не потрібно почувати себе абсолютно захищеним", - заявив Сергій Попко.

Він додав, що жодна протиповітряна оборона у світі не гарантує завжди 100% безпеки. Ворог продовжуватиме завдавати ударів по Києву, тому всі повинні бути відповідальними за своє життя і життя та здоров’я своїх рідних і близьких. Також начальник КМВА підкреслив, що багато людей не тільки не ховаються в укриття, а й навмисно виходять на відкритий простір аби спостерігати за роботою ППО. Також деякі люди починають знімати відео та викладати його у соціальні мережі, що є неприпустимо.

Попко закликав усіх мешканців столиці, бізнес, державні та освітні установи своїм прикладом та настановами мотивувати людей перебувати в укриттях.