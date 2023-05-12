Работают саперы. В пригороде Киева сегодня будут раздаваться взрывы

В пригороде столицы и в Киевской области сегодня будут раздаваться взрывы. Жителей предупредили о работе саперов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА и Киевскую ОВА.

Сегодня в Бучанском и Вышгородском районах будут работать саперы. Специалисты будут уничтожать взрывоопасные предметы.

"В пригороде столицы будут раздаваться звуки взрывов! Это работают наши саперы... Сохраняйте спокойствие! Во время воздушной тревоги находитесь в укрытиях", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня жителей Ивано-Франковской области предупредили об обучении военных. В регионе могут раздаваться взрывы.

Также отметим, что жителей Киева призвали не игнорировать сирены и во время каждой воздушной тревоги уходить в укрытие.

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