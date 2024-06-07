Працюють лише 27% ТЕС. Шмигаль розповів про руйнування в енергосистемі

Станом на сьогодні внаслідок масованих обстрілів Росії зруйновано 42 енергоблоки. Лише 27% великих теплових електростанцій (ТЕС) залишаються в робочому стані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в ефірі телемарафону.
Як розповів Шмигаль, внаслідок обстрілів:
Прем'єр додав, що наразі Кабмін працює над відновленням, аби до зими мати якомога більше генерації. Зокрема опрацьовується питання захисту й збільшення імпорту з Європейського союзу (ЄС).
"Ми домовляємось, щоб спроможність імпортувати була відкрита максимально", - додав він.
Внаслідок масованих ударів в Україні повернули графіки відключень. Раніше обмеження діяли лише для бізнесу, втім пізніше світло почали відключати й побутовим споживачам.
Як розповів перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко, завтра, 8 червня, в Україні розпочне діяти новий порядок відключень електроенергії, що дозволить збільшити кількість годин "зі світлом".
У тому ж числі нещодавно почав діяти новий тариф на світло. Ціну підвищили на 60%. Втім, це був необхідний крок, який дозволить профінансувати ремонти електростанцій.
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