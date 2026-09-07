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Межа суперінтелекту: столітня формула спростовує головний міф про ШІ

08:11 07.09.2026 Пн
2 хв
Технологічна сингулярність - вигадка?
aimg Ольга Завада
Межа суперінтелекту: столітня формула спростовує головний міф про ШІ ШІ має ліміти, які не здолати (фото: Pexels)
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Сучасний ШІ стає дедалі потужнішим, однак це не означає, що нейромережа колись зможе розв'язувати будь-які задачі. Математичні обмеження доводять: створити справді всемогутній цифровий розум неможливо.

Про це пише РБК-Україна, посилаючись на Futura.

Проблема зупинки

Ще у травні 1936 року видатний британський математик Алан Тюрінґ опублікував працю, яка окреслила так звану "проблему зупинки" (halting problem).

Він математично довів, що не існує універсального алгоритму, який міг би заздалегідь визначити, чи завершить довільна програма свою роботу, чи зависне у нескінченному циклі.

Оскільки будь-який штучний загальний інтелект (AGI) за своєю суттю залишається обчислювальною системою, він підпорядковується цим же законам:

ШІ не здатний заздалегідь проаналізувати довільну задачу та гарантувати наявність рішення без повного виконання обчислень.

Процес пошуку відповіді може тривати нескінченно довго, що робить певні математичні та логічні задачі принципово нерозв'язними для машин.

Це спростовує популярну концепцію "технологічної сингулярності", яку просували футуристи на кшталт Рея Курцвейла, стверджуючи, що самонавчання машин призведе до абсолютного розв'язання будь-яких проблем.

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Чому автоматична самоперевірка ШІ неможлива?

Обмеження стають ще відчутнішими, коли йдеться про безпеку та точність алгоритмів. У 1951 році математик Генрі Райс сформулював теорему, яка доводить: жоден універсальний алгоритм не може перевірити семантичні властивості іншої програми.

Це створює фундаментальну проблему для розробників:

Неможливо створити ШІ, який би повністю перевірив інший ШІ та гарантував його безпечну поведінку за всіх можливих умов.

Жодні надшвидкі процесори чи гігантські масиви даних не здатні подолати ці логічні бар'єри.

Сучасні нейромережі залишаються надзвичайно ефективними інструментами для аналізу даних, генерації текстів чи зображень.

З усім тим, математична реальність доводить: збільшення обчислювальної потужності створює швидші інструменти, але не всезнаючий розум.

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