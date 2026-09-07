Работают до 25 часов и пишут ручкой: 5 роботов-гуманоидов с выставки IFA 2026 для дома и учебы

Работы-гуманоиды больше не прячутся в футуристических концептах - они уже готовятся к выходу в настоящий мир. В Берлине на IFA 2026 показали машины, которые в ближайшее время могут появиться не только на предприятиях, но и в обычных домах.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BGR .

Zero W1

Двуногий робот высотой 68 см и весом 28 кг, внешне напоминающий персонажа Wall-E от Disney.

Оснащенный восьмиядерным процессором Horizon Sunrise, сканером LiDAR и камерами, аппарат ориентируется на любом рельефе, переносит грузы до 20 кг и выдерживает до 25 часов автономной работы.

Модель ориентирована на домашнюю рутину, охрану и развлечения. Стоимость робота стартует 7999 долларов.

Agibot A3

Взрослый гуманоид (высота 173 см, вес 55 кг), созданный из магниево-титановых сплавов.

Робот оснащен модульными кистями OmniHand с 12 степенями свободы, что позволяет ему удерживать ручку и даже умело писать китайские иероглифы.

Система двойных батарей обеспечивает до 10 часов работы с поддержкой горячей замены за 10 секунд, а модуль UWB позволяет синхронизировать несколько роботов для групповых выступов.

EngineAI T800

173-сантиметровый робот из авиационного алюминия создан для трудных задач и мобильности. Интересно, что в Китае подобные модели уже испытываются для полицейского патрулирования.

Гуманоид разгоняется более 3 м/с, имеет 29 степеней свободы.

Вычислительная система на основе NVIDIA Jetson Orin NX и Intel, а также LiDAR на 360 градусов обеспечивают мгновенное обнаружение помех, а аккумулятор гарантирует до 5 часов работы.

Читайте больше: Живые клетки человеческого мозга научили играть в Doom: зачем это ученым

Booster K

Компактный робот (95 см, 19,5 кг) разработан для университетских программ, ШИ-лабораторий и роботизированных соревнований.

Модель поддерживает вычислительные блоки для NVIDIA AGX Orin (200 TOPS) и работает на Python и ROS/ROS 2.

Во время демонстраций робот умело забивал мяч в ворота и воспроизводил празднование известных футболистов. Цена стартует от 5999 долларов.

PrimeBOT Q1

Компактный гуманоид высотой 88 см разработан для академических исследований, учебных классов и домашнего компаньонства.

Робот имеет 22 степени свободы и привод с полным контролем усилия, что позволяет ему бегать со скоростью до 3,2 м/с и выполнять более 10 движений боевых искусств.

Корпус устройства можно кастомизировать с помощью деталей, распечатанных на 3D-принтере, а батарея держит заряд до 3 часов.

Ананлитики отмечают: выставка IFA 2026 подтвердила, что робототехника делает уверенный шаг от лабораторий B2B к пользовательскому сектору B2C.

Большинство компаний-разработчиков акцентируют внимание не только на физических возможностях (гибкость суставов, скорость ходьбы, степени свободы и т.д.), но и на мультимодальных системах распознавания речи, пространственной ориентации с помощью LiDAR и продолжительности автономной работы.

Технокомпании убеждены: в обозримом будущем гуманоиды не только упростят производственную рутину, но и станут незаменимыми помощниками в домашнем быту, уходе за детьми и досуге.