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Працював "слідчим" в окупантів. Жителя Вовчанська будуть судити за держзраду

Ілюстративне фото: жителя Вовчанська будуть судити за держзраду (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Житель міста Вовчанськ, Харківської області, добровільно погодився працювати з росіянами та допомагав допитувати українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Харківської області.

Як з'ясували слідчі, у квітні минулого року, під час окупації міста Вовчанськ, колишній начальник сектору дізнання відділу поліції №1 Чугуївського РУП ГУНП в області добровільно вирішив піти на співпрацю з представниками РФ. Він погодився обійняти посаду "слідчого" у псевдовідділі поліції.

Чоловік проводив огляди місця подій, допитував незаконно затриманих осіб та патрулював місто разом з російськими військовими.

Окрім цього він отримав "підвищення" від окупантів та обійняв посаду так званого "начальника слідчого відділу" у псевдоправоохоронному органі окупантів. Для роботи обвинувачений отримав автівку "УАЗ-Патріот" з латинською літерою "Z".

Наразі чоловік переховується від українського правосуддя на території РФ, його оголошено у розшук.

Йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Робота СБУ проти зрадників

Нещодавно був засуджений мешканець Слов'янська, який коригував російські ракетні удари по місту і здавав позиції ЗСУ.

Іншого зрадника засудили до 13 років за співпрацю з окупаційною "владою". Житель Куп'янська влаштувався до них працювати правоохоронцем.

Раніше повідомлялось, що замах на зрадника і колаборанта Олега Царьова був спланованою спецоперацією Служби безпеки України.

Вчора стало відомо, що СБУ в російському Бєлгороді ліквідувала Олександра Слісаренка. Він обіймав високу "посаду" в окупаційній адміністрації Харківської області.

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