Работал "следователем" у оккупантов. Жителя Волчанская будут судить за госизмену

Житель города Волчанск, Харьковской области, добровольно согласился работать с россиянами и помогал допрашивать украинцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Харьковской области.
Как выяснили следователи, в апреле прошлого года во время оккупации города Волчанск бывший начальник сектора дознания отдела полиции №1 Чугуевского РУП ГУНП в области добровольно решил пойти на сотрудничество с представителями РФ. Он согласился занять должность "следователя" в псевдоотделе полиции.
Мужчина проводил осмотр места событий, допрашивал незаконно задержанных лиц и патрулировал город вместе с российскими военными.
Кроме этого, он получил "повышение" от оккупантов и занял должность так называемого "начальника следственного отдела" в псевдоправоохранительном органе оккупантов. Для работы обвиняемый получил автомобиль "УАЗ-Патриот" с латинской буквой "Z".
В настоящее время мужчина скрывается от украинского правосудия на территории РФ, он объявлен в розыск.
Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком на пятнадцать лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Недавно был осужден житель Славянска, корректировавший российские ракетные удары по городу и сдающий позиции ВСУ.
Другого предателя приговорили к 13 годам за сотрудничество с оккупационной "властью". Житель Купянска устроился к ним работать правоохранителем.
Ранее сообщалось, что покушение на предателя и коллаборанта Олега Царева было спланированной спецоперацией Службы безопасности Украины.
Вчера стало известно, что СБУ в российском Белгороде ликвидировала Александра Слисаренко. Он занимал высокую должность в оккупационной администрации Харьковской области.
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