Работал на РФ: в Киеве задержали мужчину за поджог авто военного

В Киеве задержали мужчину, который по заказу РФ поджег автомобиль военнослужащего в Оболонском районе столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

По данным правоохранителей, на днях на спецлинию 102 поступило сообщение о возгорании автомобиля Mitsubishi на проспекте Оболонском. На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа и спасатели ГСЧС.

Правоохранители выяснили, что автомобиль принадлежит военнослужащему, который сейчас выполняет боевые задачи на фронте.

Во время осмотра места происшествия полицейские обнаружили бутылки из-под средства для разжигания. Проанализировав записи с камер видеонаблюдения, они установили личность поджигателя - им оказался 29-летний местный житель.

Оперативники Оболонского управления полиции с участием аналитиков криминального анализа и сотрудников СБУ выяснили, что фигурант получил задание на поджог через мессенджер от так называемого куратора.

По информации полиции, мужчина облил капот внедорожника легковоспламеняющейся жидкостью и поджег его. Представитель вражеских спецслужб пообещал исполнителю денежное вознаграждение в размере 1,5 тысячи долларов, однако средств он так и не получил.

Фото: злоумышленник работал на врага (Полиция Киева)

Злоумышленника задержали и объявили ему подозрение по статье о препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период (ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины).

Согласно санкции статьи, подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.