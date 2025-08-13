Працював на спецслужби РФ: у Києві засудили підпалювача військових авто та "Укрпошти"

Фото: у Києві засудили чоловіка, який підпалив військові авто (t.me/gunpKyiv)

У Києві засудили чоловіка, який підпалив військові автомобілі та відділення "Укрпошти". Він працював на спецслужби РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.

Голосіївський районний суд Києва визнав винним 41-річного місцевого мешканця, який організував серію підпалів у столиці за вказівкою російських спецслужб. За даними слідства, чоловік працював автомеханіком і використовував паливо з автівок клієнтів для створення запалювальної суміші. Фото: у Києві засудили чоловіка, який підпалив військові авто (t.me/gunpKyiv) Після узгодження цілей із куратором він підпалив два транспортні засоби, що належали військовослужбовцям, та відділення "Укрпошти". Суд призначив фігуранту покарання у вигляді 10 років позбавлення волі та конфіскацію майна. Вчинок киянина кваліфіковано як співпрацю зі спецслужбами РФ із метою підриву безпеки держави.