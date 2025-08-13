ua en ru
Ср, 13 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Працював на спецслужби РФ: у Києві засудили підпалювача військових авто та "Укрпошти"

Середа 13 серпня 2025 10:31
UA EN RU
Працював на спецслужби РФ: у Києві засудили підпалювача військових авто та "Укрпошти" Фото: у Києві засудили чоловіка, який підпалив військові авто (t.me/gunpKyiv)
Автор: Владислава Ткаченко

У Києві засудили чоловіка, який підпалив військові автомобілі та відділення "Укрпошти". Він працював на спецслужби РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.

Голосіївський районний суд Києва визнав винним 41-річного місцевого мешканця, який організував серію підпалів у столиці за вказівкою російських спецслужб.

За даними слідства, чоловік працював автомеханіком і використовував паливо з автівок клієнтів для створення запалювальної суміші.

Фото: у Києві засудили чоловіка, який підпалив військові авто (t.me/gunpKyiv)

Після узгодження цілей із куратором він підпалив два транспортні засоби, що належали військовослужбовцям, та відділення "Укрпошти".

Суд призначив фігуранту покарання у вигляді 10 років позбавлення волі та конфіскацію майна.

Вчинок киянина кваліфіковано як співпрацю зі спецслужбами РФ із метою підриву безпеки держави.

Подібні випадки

Нагадаємо, останнім часом у різних містах України правоохоронці затримують паліїв автомобілів військових.

Українців наймають співробітники російських спецслужб та обіцяють їм грошову винагороду за підпал авто.

Зокрема, стало відомо, що на Закарпатті затримали агента спецслужб РФ, який підпалював автомобілі військових та Червоного хреста.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Поліція Києва ВСУ Укрпочта Війна в Україні
Новини
Повітряні сили відзвітували після нічного обстрілу України: знищено 34 цілі
Повітряні сили відзвітували після нічного обстрілу України: знищено 34 цілі
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія