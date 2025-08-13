Працював на спецслужби РФ: у Києві засудили підпалювача військових авто та "Укрпошти"
У Києві засудили чоловіка, який підпалив військові автомобілі та відділення "Укрпошти". Він працював на спецслужби РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.
Голосіївський районний суд Києва визнав винним 41-річного місцевого мешканця, який організував серію підпалів у столиці за вказівкою російських спецслужб.
За даними слідства, чоловік працював автомеханіком і використовував паливо з автівок клієнтів для створення запалювальної суміші.
Після узгодження цілей із куратором він підпалив два транспортні засоби, що належали військовослужбовцям, та відділення "Укрпошти".
Суд призначив фігуранту покарання у вигляді 10 років позбавлення волі та конфіскацію майна.
Вчинок киянина кваліфіковано як співпрацю зі спецслужбами РФ із метою підриву безпеки держави.
Подібні випадки
Нагадаємо, останнім часом у різних містах України правоохоронці затримують паліїв автомобілів військових.
Українців наймають співробітники російських спецслужб та обіцяють їм грошову винагороду за підпал авто.
Зокрема, стало відомо, що на Закарпатті затримали агента спецслужб РФ, який підпалював автомобілі військових та Червоного хреста.