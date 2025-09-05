ua en ru
Працював в катівні окупантів: колаборант з Херсона отримав 14 років тюрми

Херсон, П'ятниця 05 вересня 2025 17:07
UA EN RU
Працював в катівні окупантів: колаборант з Херсона отримав 14 років тюрми Фото: 14 років тюрми отримав колаборант із Херсона (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

Суд визнав винним жителя Херсона, який добровільно працював охоронцем у колонії окупантів, де катували українців. Йому присудили 14 років тюрми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Засудженим виявився місцевий безробітний. Після окупації Херсона він добровільно приєднався до створеного ворогом "управління виконання покарань по Херсонській області". Там чоловіка призначили охоронцем так званої колонії.

Катівню росіяни облаштували у захопленій Північній виправній колонії № 90. Колаборант обійняв посаду "інспектора відділу охорони" й контролював периметр та блоки, де утримували українських патріотів.

Тортури та знущання з людей

У камерах в’язнів систематично катували: застосовували електричний струм, били палицями, тримали без їжі та води. Під час цих тортур окупанти намагалися вибити від полонених інформацію про інших учасників руху опору.

Після визволення Херсона колаборант залишився на правобережжі області. Він місяцями не виходив з дому, намагаючись уникнути відповідальності. У лютому 2024 року співробітники СБУ виявили його біля обласного центру та затримали.

Слідчі СБУ зібрали достатню доказову базу, після чого чоловіка визнали винним за ч. 7 ст. 111-1 ККУ - колабораційна діяльність. Суд призначив йому 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, колишній офіцер тактичної групи Повітряних Сил "Крим" ЗСУ Олександр Таранов отримав 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Його засудили за перехід на бік ворога.

Також у Сумах суд визнав винним у державній зраді колишнього підполковника Державної служби охорони та пенсіонера Юрія Рагуліна. Його засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Крім того, російську агентку засудили до 15 років тюрми. Гуляючи з 6-річним сином, вона фотографувала військові об’єкти в Одесі та позначала їхні координати на гугл-картах.

