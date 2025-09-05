Працював в катівні окупантів: колаборант з Херсона отримав 14 років тюрми

Суд визнав винним жителя Херсона, який добровільно працював охоронцем у колонії окупантів, де катували українців. Йому присудили 14 років тюрми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

Засудженим виявився місцевий безробітний. Після окупації Херсона він добровільно приєднався до створеного ворогом "управління виконання покарань по Херсонській області". Там чоловіка призначили охоронцем так званої колонії.

Катівню росіяни облаштували у захопленій Північній виправній колонії № 90. Колаборант обійняв посаду "інспектора відділу охорони" й контролював периметр та блоки, де утримували українських патріотів.

Тортури та знущання з людей

У камерах в’язнів систематично катували: застосовували електричний струм, били палицями, тримали без їжі та води. Під час цих тортур окупанти намагалися вибити від полонених інформацію про інших учасників руху опору.

Після визволення Херсона колаборант залишився на правобережжі області. Він місяцями не виходив з дому, намагаючись уникнути відповідальності. У лютому 2024 року співробітники СБУ виявили його біля обласного центру та затримали.

Слідчі СБУ зібрали достатню доказову базу, після чого чоловіка визнали винним за ч. 7 ст. 111-1 ККУ - колабораційна діяльність. Суд призначив йому 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна.