Работал в пыточной оккупантов: коллаборант из Херсона получил 14 лет тюрьмы

Херсон, Пятница 05 сентября 2025 17:07
UA EN RU
Работал в пыточной оккупантов: коллаборант из Херсона получил 14 лет тюрьмы Фото: 14 лет тюрьмы получил коллаборант из Херсона (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

Суд признал виновным жителя Херсона, который добровольно работал охранником в колонии оккупантов, где пытали украинцев. Ему присудили 14 лет тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Осужденным оказался местный безработный. После оккупации Херсона он добровольно присоединился к созданному врагом "управлению исполнения наказаний по Херсонской области". Там мужчину назначили охранником так называемой колонии.

Застенок россияне обустроили в захваченной Северной исправительной колонии № 90. Коллаборационист занял должность "инспектора отдела охраны" и контролировал периметр и блоки, где удерживали украинских патриотов.

Пытки и издевательства над людьми

В камерах заключенных систематически пытали: применяли электрический ток, били палками, держали без еды и воды. Во время этих пыток оккупанты пытались выбить от пленных информацию о других участниках движения сопротивления.

После освобождения Херсона коллаборационист остался на правобережье области. Он месяцами не выходил из дома, пытаясь избежать ответственности. В феврале 2024 года сотрудники СБУ обнаружили его возле областного центра и задержали.

Следователи СБУ собрали достаточную доказательную базу, после чего мужчину признали виновным по ч. 7 ст. 111-1 УКУ - коллаборационная деятельность. Суд назначил ему 14 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, бывший офицер тактической группы Воздушных Сил "Крым" ВСУ Александр Таранов получил 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Его осудили за переход на сторону врага.

Также в Сумах суд признал виновным в государственной измене бывшего подполковника Государственной службы охраны и пенсионера Юрия Рагулина. Его приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Кроме того, российскую агентку приговорили к 15 годам тюрьмы. Гуляя с 6-летним сыном, она фотографировала военные объекты в Одессе и обозначала их координаты на гугл-картах.

